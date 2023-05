Attualità Il presidente di SNAG Grosseto scrive al sindaco per Certificati nelle Edicole 2 maggio 2023

2 maggio 2023 139

139 Stampa



Redazione Grosseto: Il presidente di SNAG Grosseto, Sindacato nazionale autonomo dei giornalai aderente a Confcommercio, Roberto Cicaloni, invia Pec al sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna affinché si adoperi perché venga riattivato il prima possibile il servizio di rilascio dei certificati di anagrafe e di Stato Civile presso le edicole già convenzionate o che vorranno convenzionarsi in futuro. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Il presidente di SNAG Grosseto scrive al sindaco per Certificati nelle Edicole Il presidente di SNAG Grosseto scrive al sindaco per Certificati nelle Edicole 2023-05-02T16:45:00+02:00 62 it Il presidente di SNAG Grosseto scrive al sindaco per Certificati in Edicola PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/16/20210316235134-58a794cd.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/03/16/20210316235134-58a794cd.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 02 May 2023 16:45:00 GMT