Il presidente della Regione omaggia Fattori a duecento anni dalla nascita

All’importante esponente del movimento dei Macchiaioli è stata dedicata una mostra a Livorno, città natale del pittore, alla cui inaugurazione è intervenuto anche il presidente della Toscana

Livorno: Alla presenza del sindaco di Livorno e dell’assessora comunale alla Cultura, il presidente della Regione Toscana è intervenuto a Livorno, al rinnovato museo civico Fattori di Villa Mimbelli, all’inaugurazione della mostra “Giovanni Fattori, una rivoluzione in pittura” con cui la città dei Quattro Mori rende omaggio a uno dei suoi figli più straordinari, Giovanni Fattori, pittore ed incisore, tra i maggiori dell’Ottocento e fra i principali esponenti del movimento dei Macchiaioli.

Il presidente della Regione, dopo essersi complimentato per il restauro del museo cittadino intitolato proprio all’artista, ha evidenziato che Fattori rende lustro all’intera Toscana, non solo a Livorno, complimentandosi per l’allestimento della mostra curata da Vincenzo Farinella, dove sono esposti anche opere che è possibile ammirare per la prima volta, che serve a far conoscere i luoghi del pittore nel bicentenario dalla nascita. Fattori, scomparso a Firenze il 30 agosto 1908, era nato infatti a Livorno il 6 settembre 1825.

Il presidente della Regione ha sottolineato che la mostra in questione rappresenta un’occasione unica non solo per celebrare uno dei pittori italiani più importanti di fine Ottocento ma anche per celebrare i grandi ideali che l’artista livornese ha incarnato e messo su tela, a cominciare dalla libertà, elemento fondante della Toscana.

La mostra, che presenta oltre duecento opere, rimarrà aperta al pubblico al museo Fattori di Villa Mimbelli a Livorno da domani, sabato 6 settembre, fino all’11 gennaio 2026.