Il Presidente dell'US Grosseto Fiorini, fa auguri per Nuovo Anno ai tifosi

Grosseto: Il Presidente dell'US Grosseto si unisce personalmente al messaggio di auguri per il Nuovo Anno che Giovanni Lamioni ha voluto indirizzare ai tifosi unionisti e, a nome della società in ciascuna delle sue componenti, vuole estenderli alla città di Grosseto tutta ed a quella parte di Maremma che ci segue con affetto e passione.

"Il 2023, come ha scritto a chiare note il patron, - dice Antonio Fiorini - dovrà essere l'anno del definitivo rilancio del Grifone, portando a compimento quello che il travagliato 2022 ha avviato, ma per arrivare all'obiettivo è necessario l'apporto di tutti, non solo quello dei nostri impagabili sostenitori. La crescita del nostro Grifone passa non solo dai risultati sportivi, certamente fondamentali, ma in primo luogo dalla crescita della società, negli uomini che ne fanno parte e nelle strutture che ne consentono l'attività, a cominciare dallo sviluppo del centro sportivo di Roselle, indispensabile per mantenere l'Us Grosseto ai livelli cui mira la società".

"L'Amministrazione Comunale, che ringrazio per l'interesse che ha sempre mostrato per le sorti del Grifone, anche mediante la partecipazione assidua di assessori e consiglieri agli eventi agonistici, potrà e dovrà quindi confermare la vicinanza alla U.S. Grosseto implementando le strutture del centro ed incrementando così il proprio patrimonio sportivo a vantaggio di tutta la comunità. Per far questo l'Amministrazione Comunale sa che può contare sulla società unionista e sull'appoggio della città, che potrà infine vantare un centro sportivo con pochi eguali, anche e soprattutto al fine di favorire la pratica sportiva di tanti ragazzi. Buon 2023 a tutti", conclude il Presidente Antonio Fiorini.