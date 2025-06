Ambiente Il Presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in visita a Castell'Azzara per la situazione idraulica 5 giugno 2025

Castell'Azzara: Il Presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (CB6), Federico Vanni, ha fatto visita al Sindaco di Castell'Azzara, Tullio Tenci, per un incontro focalizzato sulla situazione idraulica del territorio comunale. All'incontro ha partecipato anche l'Assessore Mauro Papalini. Durante la discussione, è emerso che Castell'Azzara non presenta particolari criticità idrauliche. Tuttavia, il Sindaco Tenci ha voluto porre l'attenzione del Presidente Vanni sui fossi che interessano l'abitato di Selvena. Vanni ha prontamente assicurato l'impegno e la vigilanza da parte dell'ente su questa specifica area, garantendo l'organizzazione di un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico del Consorzio. L'incontro è stato anche l'occasione per i due enti di discutere di possibili future collaborazioni, qualora si presentassero nuove necessità sul territorio, rafforzando così la sinergia tra l'amministrazione comunale e il Consorzio di Bonifica. Seguici



