Il Premio BLSD Angel 2025 chiude la settimana di Siena Cuore Odv

Con la consegna di 30 premi per interventi di manovre salvavita in tutta la regione, alla presenza delle autorità, si sono chiusi i festeggiamenti della Settimanviva2025 e Siena Core dà appuntamento al prossimo anno

Siena: Sabato 18 ottobre presso Sala Patrizi a Siena si è conclusa l’ottava edizione del PREMIO BLSD ANGEL. Grande partecipazione ed emozione a testimoniare come un gesto, semplice ma consapevole, possa fare molto nella vita degli altri. Assieme alla BLSiaDi del giorno precedente, si conclude il contributo di Siena Cuore ODV - con un cuore in Piazza del Campo raffigurato dai bambini che hanno partecipato ai giochi - alla Settimana Viva 2025 per celebrare la settimana della rianimazione cardio-polmonare.

Il PREMIO BLSD ANGEL è un riconoscimento a livello regionale ideato dall’ Associazione Siena Cuore ODV per premiare soccorritori laici che, con la loro prontezza e formazione, sono intervenuti nell’anno precedente su tutto il territorio regionale salvando vite umane con il loro pronto intervento, ma anche per testimoniare con menzioni speciali l’impegno di varie realtà sensibili al tema che mettono a disposizione per la comunità dispositivi DAE o si attivano per la formazione ad hoc e fanno rete per l’attivazione tempestiva dell’emergenza-urgenza.

Il Premio e le Menzioni speciali sono testimonianze simboliche che vogliono supportare il lavoro delle molte associazioni che si operano per la formazione laica - formazione di cittadini, scuole, enti, organizzazioni di volontariato, società sportive e contrade - e a favore della raccolta fondi per acquisto di dispositivi DEA da donare alla collettività per un territorio sempre più cardio protetto.

“Ogni anno è una grande emozione - dichiara il Cav. Juri Gorelli Presidente di Siena Cuore ODV - accogliere tante persone, autorità, associazioni, aziende da tutta la regione per lo stesso obiettivo. Non la premiazione di per sé ma il perché avviene la cerimonia. Premiare, anche se solo simbolicamente tante realtà diverse testimonia una crescente attenzione al tema dell’intervento precoce dal territorio. Molte le testimonianze, sempre toccanti, di chi è intervenuto senza pensarci due volte, grandi e meno grandi. Perché come sempre il lavoro di responsabilizzazione e consapevolezza inizia dalla scuola. Bene che oggi ci siano leggi che impongano certi adempimenti, ma l’innesco della catena dell’emergenza e dell’intervento del primo soccorso in attesa dei sanitari è fondamentale. Non sono stati premiati tutti coloro che si sono ritrovati ad intervenire in casi di emergenza perché alcuni preferiscono rimanere nell’ombra mentre per altri resta un gesto della ‘normalità’. Purtroppo però ancora resta molto da fare sia a livello della formazione che sensibilizzazione e dislocazione dispositivi DAE sul territorio. Siena Cuore ODV si auspica, come molte altre realtà, che si superino campanilismi e in rete e in sinergia davvero si riesca finalmente a collaborare e lavorare per il bene della collettività. Tutta. Perché ancora non è proprio del tutto così. Anche in questa edizione della ‘nostra’ Settimana Viva noi e le altre associazioni e forze dell’ordine con le istituzioni in testa lo abbiamo fatto: allora è possibile”.

I numeri crescenti degli interventi e relativi premi rispetto alle precedenti edizioni testimoniano quanto si stia facendo per la tempestiva e corretta attivazione della catena dell’emergenza-urgenza: lavorare in rete si può e si deve perché la sinergia a partire dal territorio facilita il lavoro di tutti per cambiare le sorti di eventi altrimenti infausti.

Il Premio BLSD ANGEL, con le sue Menzioni Speciali, vuole essere di stimolo a fare sempre di più non solo per adempimenti di legge ma perché cittadini consapevoli e responsabili si prendano cura della propria collettività e si crescano giovani a diventarlo.

Un grazie a tutti gli enti che hanno collaborato e appoggiato questi eventi che hanno visto molti volontari, Associazioni, Scuole, Forze dell’Ordine e Istituzioni presenti e coinvolte.

I 23 Premi BLSD ANGEL e le 7 Menzioni Speciali:

PREMIATI BLSD ANGEL 2025

ANDREA FIORINI, resp. Manutenzione NH HOTEL, SIENA

ANDREA GIOVANNINI docente IC Carlo Piaggia, LUCCA

ANDREA LUCIANI, docente, LUCCA

CHIARA MARCHETTI docente ISI Barga, LUCCA

COSTANZA FRANCI, barista, ORBETELLO SCALO, GROSSETO

EMMA, (minore), MISERICORDIA DI AREZZO, AREZZO

FABIO TINTORI, SABINA PALAGI, SILVIA GIUNTOLI

Direttore e dipendenti della COOP di SERAVEZZA, LUCCA

FEDERICO FRULLANO, farmacista della Farmacia CULLA, LIVORNO

FRANCESCO PIERALLINI, volontario, CASTELFRANCO DI SOPRA, AR

GIOELE, (minore), MISERICORDIA DI AREZZO, AREZZO

IVAN POCCIA Assessore del Comune di Orbetello, GROSSETO delega all’ambiente, sport demanio, diportismo sicurezza, igiene ambientale e trasporti

LAURA BENSI, e collega, di FARMACIE AEROPORTI di PISA, PISA

MICHAEL BERNI, Bar Berni, LIVORNO

NICCOLO’, (minore), della Scuola Zaccagna Galilei, Carrara

PIERLUIGI SALETTI, Dirigente Provincia di LUCCA

ROSSANO TURCHI e GIUSEPPE CANGIALOSI

Autisti di AUTOLINEE TOSCANE, SIENA

SANTI CHANTAL, studentessa, LUCCA

TOMMASO BRENCI, studente di Medicina, SIENA

MENZIONI SPECIALI BLSD ANGEL 2025

COMUNE SERAVEZZA

progetto “Seravezza comune cardio protetto”

Assessore ai servizi socio sanitari Stefano Pellegrini

ETRURIA RETAIL

Formazione, progetto e kit per le Scuole,

Dir. Amministrativo Etruria Retail Alessandro Tolli

Resp. Uff. Amministrativo GMS Valeria Mazzetti

“GIOVANI SICURI”

progetto GiovaniSì della Regione Toscana

MISERICORDIA DI AREZZO

“Progetto Asso – A scuola di soccorso”

PROF.SSA STEFANIA LAMPONI

Università degli Studi di Siena

Formazione studenti dell’Ateneo

PROLOCO ORBETELLO SCALO

Posizionamento dispositivo Dae per la collettività

SEZ. III E, SCUOLA BECCAFUMI

I.C S JACOPO DELLA QUERCIA

progetto “Va dove ti porta il cuore”

prof.ssa Patrizia Sabatini e alunni

L’iniziativa, assieme alle altre attività 2025 di Siena Cuore ODV, è patrocinata dalla Regione Toscana, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, Provincia di Siena, Comune di Siena, Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Azienda Usl Sudest, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Consulta provinciale del Volontariato di Siena, IRC- Italian Resuscitation Council, IRCOMUNITA' A.P.S., Progetto Vita, Cesvot di Siena, DMO Terre di Siena, Alleanza Carbon neutrality di Siena, Uisp Siena, Coni Siena.

L’Associazione Siena Cuore Onlus - oggi ODV - si è costituita nel 2014 per volontà di un gruppo di professionisti sanitari con esperienza pluriennale nella formazione rivolta ai sanitari; consta di volontari, medici ed infermieri afferenti ai servizi di emergenza dell’azienda ospedaliera universitaria senese. Obiettivi principali di Siena Cuore ODV sono la formazione del maggior numero di persone possibile, formare nelle scuole docenti istruttori, lavorare in rete sui territori per fare sistema e aiutare a raccogliere fondi per acquisto di dispositivi DAE in modo da diffondere la cultura della defibrillazione precoce e la conoscenza delle manovre salvavita (rianimazione cardiopolmonare).