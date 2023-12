Il prefetto di Grosseto visita il Punto di primo soccorso di Follonica

Follonica: É stata accolta con grande piacere da operatori sanitari e volontari il prefetto di Grosseto, Paola Bernardino, che oggi ha voluto visitare, insieme al sindaco di Follonica, il punto di primo soccorso della Asl Toscana sud est. Accompagnata dal dottor Robusto Biagioni, responsabile Uos Gestione emergenza sanitaria territoriale Zona grossetana, la Prefetta ha seguito il percorso che dalla camera calda conduce agli ambulatori, dove i pazienti che arrivano in emergenza, ricevono le cure del caso. Il dottor Biagiorni ha illustrato l'intera organizzazione della struttura, sottolineando l'importanza della vicinanza della postazione di continuità assistenziale al Punto di primo soccorso.





Quest’anno- ha detto il prefetto, Paola Berardino - in occasione delle ormai prossime festività natalizie, ho voluto portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini che rappresentano il cuore pulsante del sistema del soccorso pubblico, che ogni giorno senza sosta lavorano intensamente per salvaguardare la salute di tutti noi. A loro un sentito ringraziamento per il servizio reso a beneficio di tutta la comunità".

"Ringrazio sua eccellenza il prefetto Berardino per il pensiero di vicinanza che ha avuto nei confronti degli operatori del Pps di Follonica e della Asl in generale - afferma il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso - É importante che le istituzioni tocchino con mano le realtà sanitarie in ospedale e sul territorio. La collaborazione tra la Asl, la Prefettura, le amministrazioni locali e gli altri attori del territorio ê requisito imprescindibile per garantire un'assistenza sanitaria ai cittadini che sia accessibile, equa e di qualità. Da parte di tutta l'Azienda ricambio con piacere gli auguri di un sereno Natale al prefetto e al sindaco Benini".