Il potente explorer Irie Man in banchina a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: E’ ormaggiata alla Pilarella di Porto santo Stefano la potente nave a tre ponti Ocean King 88 "Irie Man" expedition di 27 metri costruita dal cantiere italiano Cantieri Navali Chioggia – CNC nel 2012 e progettata per affrontare qualsiasi condizione di mare in completo comfort e sicurezza.



Artemare Club - all’arrivo lo ha documentato per il suo archivio storico - racconta che il superyacht Irie Man è stato costruito su una piattaforma simile a un rimorchiatore e vanta uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio ed è dotato di un sistema di azionamento azimutale di poppa. Largo 8 metri con un pescaggio di 2,40 metri, l'Ocean King 88 Irie Man è costruito con la stessa tecnologia e forza di un rimorchiatore d’alto mare, con incredibili standard di sicurezza, basso consumo di carburante ed e' facilmente gestibile da un piccolo equipaggio e con pochissime esigenze di manutenzione. Ha come “fratello maggiore” il Genesia anche lui in questi giorni in sosta all'Argentario e festeggiato dall'Associazione con il suo comandante donna Maria Rametto e l'equipaggio prevalentemente femminile.

E’ un vero piacere per il comandante Daniele Busetto, veneziano di origine menzionare anche i cantieri costruttori Ocean King con sede nella costa nord-est italiana, all’interno della laguna veneziana a 15 miglia dalla città di Venezia con accesso diretto al mare Adriatico, che coprono 36.500 metri quadrati di terreno privato con un bacino di carenaggio galleggiante con capacità di sollevamento di 1.500 tonnellate, due scivoli fino a 3.500 tonnellate, facciata fluviale di 230 metri per l’ormeggio e la manutenzione degli ormeggi, officine meccaniche e nuova sala di produzione per la preparazione degli yacht con 19 metri di altezza e 60 metri di lunghezza. Situata a Chioggia, l’azienda è impegnata in attività di costruzione navale da oltre 20 anni, specializzata in yacht in acciaio e alluminio fino a 60 metri di lunghezza e navi commerciali fino a 100 metri di lunghezza.





Continua così all’Argentario la “parade” degli yacht più famosi per la gioia di turisti e residenti e molto importante come economia del mare per il territorio, parola di Artemare Club.