Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti sul podio nazionale del calcio robotico

Medaglia di bronzo ai campionati italiani di Robocup Junior a Pescara. Con questo risultato l’Istituto maremmano parteciperà agli europei di giugno

Grosseto: Terzo posto ai campionati italiani di Robocup Junior di Pescara per il Polo Manetti Porciatti di Grosseto. Un risultato che potrebbe sembrare positivo, anche perché permetterà alla scuola maremmana di andare a rappresentare l’Italia ai campionati europei di Bari, ma resta comunque un esito bugiardo perché il plurititolato team grossetano, campione italiano uscente, avrebbe meritato sicuramente di più.

“E’ un epilogo amaro quello di Pescara - commentano i docenti Daniele Dattrino ed Emanuele Formichella - per come ci eravamo preparati e per i mesi di lavoro nei quali si erano impegnati i nostri alunni. Erano state studiate strategie e metodiche innovative per le quali eravamo la squadra da battere, ma purtroppo per colpa di un guasto, siamo stati costretti a giocare due partite con un solo robot, rispetto ai due previsti dal regolamento. Il primo posto - continuano - ci avrebbe spianato la strada per il mondiali di luglio, ospitati in Brasile, laddove, quasi dieci anni fa, vincemmo il titolo iridato.” Oltre ai due professori la delegazione del Polo Tecnologico ha potuto contare sulla presenza degli alunni e alunne Stefano Rocchi, Elisabetta Lapi e Riccardo Brogelli della V^ EC e di Cristiano Branca e Leonardo Scoccati della IV^ EC.

“Vogliamo ricordare - continuano i professori Dattrino e Formichella - anche il grande lavoro lavoro fatto dalla specializzazione di Meccanica, Meccatronica ed Energia, con lo studente Matteo Sforza della IV^ AMM e dell’assistente tecnico Andrea Andreini, per la costruzione di uno specchio iperbolico capace di offrire ai robot una perfetta visione di gioco.” Il dirigente scolastico, Angelo Costarella, raccoglie questo ulteriore risultato con entusiasmo, tenuto conto delle tante squadre presenti a Pescara e all’ottenimento del lasciapassare per i campionati europei del 4-7 giugno. “Mettiamo in carniere ancora un ottimo risultato ottenuto a livello nazionale - è il commento del professor Costarella -. Non si può sempre vincere, ma dobbiamo essere consapevoli che solo la sfortuna ci ha privati di un titolo che avremmo meritato. Ringrazio come sempre i nostri studenti e studentesse e i loro insegnanti per il grandissimo impegno. Adesso abbiamo tutte le carte in regola per ottenere un ottimo risultato agli europei di Robocup Junior di Bari, sostenuti dai storici sponsor come Elettromar, Opus Automazione, Barzagli Generatori, Chimica Edile e il Collegio dei Periti Industriali di Grosseto, senza i quali non si sarebbe mai potuta affrontare questa impegnativa trasferta.”