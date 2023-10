Il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, raggiunge il settimo posto alla gara di Cybersicurezza a Pisa

Grosseto: Tra i 20 Istituti superiori toscani che hanno preso parte alla seconda edizione della Highschools CTF Workshop nell’ambito dell’Internet Festival di Pisa, c’era anche il Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, con una rappresentanza di 15 studenti, accompagnati dalle professoresse Antonella Minacci e Luisa Guerrini.

In totale erano 150 gli studenti partecipanti, suddivisi in 25 squadre che si sono sfidate in una gara di hacking etico presso il Polo Didattico di San Rossore, organizzata dal Cybersececurity National Lab del CINI nell’ambito del programma The Big Game, con il supporto della Regione Toscana e gli studenti del team “Fibonhack” dell’Università di Pisa La giornata è stata organizzata in due momenti; alla mattina hanno assistito a una serie di lezioni su tematiche fondamentali della sicurezza informatica, quali OSINT, sicurezza web, network, analisi forense e crittografia.





Al pomeriggio si è invece svolta una competizione a squadre della durata di 3 ore con sfide sulle tematiche della mattina. “E’ stata una giornata impegnativa per i nostri studenti del triennio di indirizzo informatico - hanno commentato le docenti del Polo Tecnologico-, ma anche divertente. I ragazzi hanno mostrato interesse e partecipato con entusiasmo alla gara pomeridiana. Una squadra è arrivata settima, ma tutte e tre hanno ricevuto una menzione per il nome scelto.” Ecco nel dettaglio i partecipanti ai tre team sono: “Compagni di merende” Angelo Tonioni (3AIA), Leonardo Gobbini, Flavio Bonaccorso (3BWS), Gregorio Pescucci, Tommaso Tonelli (4BWS). ”I catechisti del Porciatti” Mattia Sclano, Dario Rossi, Andrea Bocci (4AIA), Giuseppe Mangano, Giorgio Lanza, Kristian D’arco (5AIA) ed infine “Skill_issue” Alexandro Terminali, Gabriel Ferreri, Giacomo Presacane e Giuseppe Todaro (5BWS)