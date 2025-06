Il Polo Bianciardi e la Scuola Da Vinci nello stesso teatro, per la Rete Toscana Musica

Uno spettacolo che ha dato voce a tutti gli studenti

Si sono svolti giovedì 5 giugno i concerti di fine anno che hanno visto sul palco del Teatro Moderno gli alunni del Liceo Musicale e Coreutico dell’I.I.S. Polo Bianciardi diretto dal Dirigente scolastico Prof. Marco D’Aquino e, a seguire, quelli della Scuola secondaria di I grado L. da Vinci dell’Istituto Comprensivo Grosseto 1 diretto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Barbara Bernardini. Entrambi gli spettacoli sono stati inseriti nella Terza Rassegna musicale della Rete Regionale Musica Toscana. “L’opera da quattro soldi: il denaro regge il mondo”, una messinscena che ha visto sul palco gli alunni del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico, è l’adattamento di due opere di teatro musicale caratterizzate dallo stesso intreccio ma appartenenti a due periodi storici molto diversi: “L’opera del mendicante” di John Johann Gay/John Pepush (1729) e “L’opera da tre soldi di Bertold Brecht/Kurt Weill (1929), presentate insieme alle musiche di ciascun periodo storico. L’argomento tratta della mercificazione della miseria e dei valori umani, ma la regia ha fornito una diversa prospettiva e nuovi spunti di riflessione. Gli studenti sono stati divisi a seconda dei ruoli (musicisti in buca, musicisti sul palco, attori e attrici, cantanti, ballerine) e hanno dato vita ad una performance molto complessa ed articolata, che ha permesso a tutti di avere un ruolo significativo all’interno dello spettacolo. E’ stata fondamentale la collaborazione di alcuni alunni del Liceo Artistico che si sono occupati della realizzazione di costumi e scenografie da proiettare; alcuni studenti del Tecnico Grafica e Comunicazione si sono invece occupati della grafica e del servizio fotografico.

I ragazzi sono stati seguiti in questo lavoro molto elaborato da tutti i docenti di Laboratorio di Musica di Insieme: Proff. Agnese Balestracci, Lorenza Baudo, Paolo Bernardini, Jana Theresa Hildebrandt, Mateo Kovaçai, Michele Lanzini, Michele Makarvic, Gloria Mazzi, Paride Marmifero, Massimo Merone, Tamara Pintus, Emanuele Pisanò, Marco Rencinai, Alessio Sabatino, Alfredo Scognamiglio, Riccardo Vicari, Jamil Zidan. Del coordinamento generale dello spettacolo si sono occupati i Proff. Lorenza Baudo (adattamento, scrittura, regia), Michele Lanzini (Laboratori musica di insieme), Michele Makarovic e Massimo Merone (arrangiamenti, direzione orchestrale e corale), Maura Celestre e Patrizia Porti (coreografie), Sabrina Macchi (Costumi e scenografie), Michele Ranieri e Patrizia Vincenzoni (Locandina generale), Andrea Brunori e Dino Viceconte (luci e fonica). Ha concluso la serata lo spettacolo teatrale e musicale interdisciplinare della scuola Da Vinci “Il calore di un abbraccio per non essere invisibili”, creato dalla passione e dalla fantasia di docenti e discenti, con orchestra, coro, recitazione, danza e scenografie, sceneggiatura sul tema dell’inclusione e sulle problematiche del bullismo a cura delle alunne Sofia Fabiani e Alice Scheggi. Hanno preso parte alla rappresentazione teatrale e musicale il coro delle classi prime, l’orchestra delle classi seconde e terze, attrici e attori delle classi terze, ballerine, ballerini e scenografi del triennio.

Si è esibita anche l’orchestra delle classi prime e delle classi seconde e terze del percorso musicale con la direzione del Prof. Francesco Iannitti Piromallo. I docenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento artistico-musicale: Prof. ssa Laura Menchini (Referente Musica e M° Coro), Prof.ssa Ilaria Schiaretti (Potenziamento Musica e M° del coro) Prof. Francesco Iannitti Piromallo (Arrangiamenti musicali e Direttore orchestra), Prof.ssa Daniela Prato (Ed. Artistica, Costumi e scenografie), Prof.ssa Liliana Crasmaru (Motoria e coreografie), Docente Lia Montanelli (Esperta teatro e scrittura creativa), Prof. Claudio Cavalieri (Violino), Prof.ssa Francesca Del Bianco (Violino), Prof.ssa Sabrina Savelli (Flauto traverso) Prof. Francesco Iannnitti Piromallo (Pianoforte), Prof. Diego Benocci (Pianoforte), Prof. Alessandro Benedettelli (Chitarra), Prof. Francesco De Luca (Chitarra), Prof. Mario Macedonio (Percussioni). Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Grosseto per aver dato alle scuole artistico musicali della città - la scuola secondaria di I grado L. da Vinci e l’ I.I.S. Polo Bianciardi - la possibilità di creare un ponte tra i due ordini scolastici; all’USP Rete Regionale Musica Toscana per l’inserimento dello spettacolo nella locandina regionale delle orchestre; all’Orchestra Città di Grosseto per aver messo a disposizione le sedie per l’orchestra; a tutti i docenti, al personale scolastico ed ai genitori che hanno collaborato fattivamente alla buona riuscita della serata.