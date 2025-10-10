Il Polo "Aldi" premia l'eccellenza: certificazioni Cambridge per 139 studenti

Cerimonia questa mattina nell'aula magna dell'istituto, in collaborazione con la British School di Grosseto. I docenti referenti: "Un attestato indispensabile per università e lavoro". La scuola si conferma "Preparation Centre Gold".

Grosseto: Una mattinata di festa e di meritato riconoscimento al polo liceale “Pietro Aldi”, dove oggi, venerdì 10 ottobre, si è svolta la cerimonia annuale per la consegna delle certificazioni linguistiche Cambridge. Ben 139 studenti di tutti gli indirizzi hanno ricevuto gli attestati di livello B1, B2 e C1, conseguiti durante l'anno scolastico 2024-25.



L'evento, organizzato dal Dipartimento di lingua e letteratura inglese in collaborazione con il centro esami della British School di Grosseto, si è tenuto alle 11:30 in un'aula magna gremita e in un'atmosfera allegra e informale. A festeggiare i ragazzi, sia quelli che hanno seguito i corsi interni sia gli esaminandi privatisti, erano presenti la Dirigente scolastica Giorgia Ricci, i titolari della British School, Jonathan Houston e Caterina Mazzolai, e i docenti referenti del progetto, professoressa Enrica Frati e professor Alessandro Mataloni.

Nel dettaglio, sono stati consegnati 57 attestati di livello B1, 68 di livello B2 e 14 di livello C1, a coronamento di un percorso di studio impegnativo e qualificante.

“È stata davvero una grande soddisfazione accompagnare questi giovani nell’acquisizione di una certificazione ormai indispensabile sia per il proseguimento degli studi universitari sia per l’ingresso nel mondo del lavoro”, hanno commentato i docenti referenti. Guardando al futuro, hanno aggiunto: “Stiamo già lavorando per organizzare i corsi per il prossimo anno. Molti studenti hanno già manifestato il proprio interesse per questa importante opportunità, tanto più che anche per il 2025/2026 il nostro Istituto è riconosciuto da Cambridge English come Gold Preparation Centre”. Un sigillo di qualità che conferma l'impegno e l'eccellenza del polo liceale nella formazione linguistica.



