Il polo agroindustriale toscano alla Fiera Nazionale dell’Ortofrutta di Rimini

Grosseto: Il Polo Agroindustriale Toscano fa scuola al Macfrut 2025, che prende il via domani, martedì 6 maggio, alla Fiera di Rimini. Si tratta della 42esima edizione della fiera dell’ortofrutta, organizzata nella cittadina adriatica fino all’8 maggio. Produzione e mercati saranno al centro dei tre giorni di esposizione per raccontare un settore che, nonostante le difficoltà e gli effetti del cambiamento climatico, rimane trainante per l’agricoltura del nostro Paese. La realtà grossetana, nello specifico, aprirà gli incontri, organizzati da Confagricoltura nazionale presso il padiglione D5 nello stand 193 a partire dalle ore 15, con un convegno in cui sarà illustrata l’idea del Polo agroindustriale toscano per quello che attiene alla innovazione scientifica nella qualità e sicurezza degli alimenti, passando dalla loro analisi morfologica fino alla caratterizzazione molecolare.

“Siamo molto soddisfatti di questa opportunità - è il commento del presidente Guido Pallini - perché ci innestiamo perfettamente nell’idea della Confederazione nazionale di offrire focus in merito alle innovazioni e alle novità produttive, mostrando ciò che vorremo strutturare all’interno del realizzando Polo toscano, che ambisce a diventare un punto di riferimento nazionale anche per il comparto dell’ortofrutta fresca. Comparto che attualmente vale più di 17 miliardi, oltre un quarto del totale della produzione agricola nazionale. Teniamo conto che nel 2024, secondo i dati ICE, - continua il presidente Pallini - l’export del settore ha raggiunto 6,4 miliardi di euro, con una crescita del 6,3% rispetto al 2023 e del 30,3% sul 2019. Con questo incontro vogliamo far comprendere, in un contesto nazionale come il Macfrut, che il Polo agroindustriale toscano, tra gli altri servizi, potrà offrire un supporto tangibile e pratico per il mondo agricolo, grazie al contatto e al legame stretto con Confagricoltura e le sue imprese”.

Come relatori, prenderanno la parola il direttore di Confagricoltura Grosseto Paolo Rossi, l’agronomo dell’associazione Edoardo Passalacqua e Andrea Cavallo responsabile scientifico di Certema.