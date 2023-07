Il Pnrr premia Arcidosso: Superati i 20 milioni € di finanziamenti

Approvata la variante al teleriscaldamento, aumenta il contributo al comune Finanziato anche il primo lotto della messa in sicurezza della rupe di bagnoli e un ulteriore progetto per la digitalizzazione dei servizi al cittadino

La soddisfazione del sindaco: “risultato straordinario, ma possibili ulteriori sviluppi”

Arcidosso: Questa è un’estate particolarmente proficua per l’Amministrazione Comunale di Arcidosso in tema di opere pubbliche, sia per i cantieri attivati e quelli in affidamento, sia per la raccolta fondi per i progetti presentati sui vari bandi.

Oltre all’importante contributo di € 297.000 appena ufficializzato dalla Regione Toscana per il “Silent Urban Training” (percorso di fitness all’interno della riqualificazione dell’area sottostante le mura del paese), è sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fornire i maggiori fondi al comune amiatino, superando complessivamente i venti milioni di euro a fondo perduto. Vediamoli nel dettaglio:

PROGETTO TELERISCALDAMENTO: Nonostante la rinuncia del Comune di Castel del Piano ufficializzata ad aprile scorso, Arcidosso ed Enel Green Power avevano annunciato di voler proseguire nell’ATI e conseguentemente hanno presentato il progetto di variante al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che proprio questa settimana ha pubblicato il decreto di accoglimento dell’istanza, a seguito dell’istruttoria tecnica del GSE sulla documentazione predisposta. Quindi l’opera per collegare le centrali di Enel Green Power di Bagnore con il centro abitato di Arcidosso e le frazioni di Bagnoli, San Lorenzo e Fornaci viene confermata ed il contributo PNRR a favore del Comune sale dagli iniziali € 15.547.155 a ben € 18.625.563, rimanendo invariata invece la quota a favore di Enel (€ 790.781).





PROGETTO MESSA IN SICUREZZA RUPE DI BAGNOLI: la settimana scorsa è pervenuta la comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, di concessione di un contributo di € 978.569 per finanziare interamente il primo lotto dei lavori di “Messa in sicurezza del fronte lavico e valorizzazione dell'area della rupe a Bagnoli”. Con questa opera l’Amministrazione non solo intende prevenire e contenere il rischio di frane verso l’abitato della frazione ma anche riqualificare la piazza ed i pubblici lavatoi (ancora funzionanti) nonché rendere fruibile la parete rocciosa per il climbing.

ASILO NIDO: Prevista la settimana prossima la firma del contratto di affidamento, a seguito di gara, dei lavori di “Ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'asilo nido di Arcidosso”, cofinanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito con un contributo di € 688.108.

Se questi sono i finanziamenti per le opere pubbliche propriamente dette, non bisogna tuttavia mettere in secondo piano i contributi PNRR concessi per la DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI. In quest’area il Comune ha ricevuto ben € 205.138, per 5 progetti: “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” con un contributo di € 77.897, “Piattaforma Notifiche Digitali”, con un contributo di € 23.147, “Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici” con un contributo di € 79.922, “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” con un contributo di € 10.172, “SPID CIE” con un contributo di € 14.000.

Il Sindaco Jacopo Marini esprime una comprensibile soddisfazione: «E’ un risultato straordinario, dopo mesi di duro lavoro finalmente raccogliamo i primi frutti. Abbiamo prodotto una mole incredibile di progetti, per un piccolo comune come il nostro, con poco più di 4.000 anime, nel campo delle infrastrutture, del sociale, della cultura, del turismo, dell’innovazione tecnologica fino alla sicurezza e vale proprio la pena di ricordare il proverbio “chi ben semina, ben raccoglie”. Tra l’altro confidiamo di ottenere, sempre entro l’anno, ulteriori finanziamenti sia regionali che nazionali e comunitari per completare il nostro programma di sviluppo».

«Vorrei ricordare inoltre – prosegue Marini - che oltre a questi interventi previsti grazie al PNRR, abbiamo già diversi cantieri in corso, dalla messa in sicurezza sismica della scuola elementare, i cui lavori sono in fase di ultimazione, al rifacimento della mezzaluna in sintetico e della pista di atletica del campo sportivo, al rifacimento dell’illuminazione pubblica e della recinzione del campetto di basket nel Parco donatori del sangue, all’imponente opera sulle mura storiche del capoluogo. Siamo nel vivo di un vortice produttivo mai visto prima. È doveroso a questo punto ringraziare di cuore - non è una frase di rito - tutto lo staff interno ed esterno al Comune, gli Amministratori ed i dipendenti che hanno reso possibile questi risultati. Ho veramente il grande privilegio di guidare una squadra composta da persone di indubbio valore umano e professionale».