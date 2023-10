Il più grande servizio di appuntamenti ha lanciato un'app gratuita

I genitori single trovano sempre più difficile fare nuove conoscenze rispetto ai single senza figli — questo è un fatto indiscutibile e queste sono alcune delle ragioni:

I genitori single di solito hanno meno tempo libero per gli appuntamenti, perché è necessario dedicare la maggior parte del tempo ai bambini.

Possono anche avere alcune difficoltà finanziarie a causa del fatto che il bambino (o più bambini) devono essere mantenuti. Anche questo non aiuta a fare nuove conoscenze.

Queste persone hanno spesso più paura del rifiuto, si sentono vulnerabili e temono di perdere un'altra persona cara.

Per i genitori, il benessere dei propri figli, diventa la priorità principale nella vita. Questo è normale, ma impedisce anche di fare nuove conoscenze e vivere la tua vita come prima.

Ma soprattutto, i genitori single hanno spesso paura di ammettere immediatamente a un potenziale nuovo partner di avere figli, perché questo può allontanare l’interlocutore. Di conseguenza, i potenziali partner possono comunicare per un periodo piuttosto lungo prima che la verità venga fuori e non c'è alcuna garanzia che il fatto di avere figli non allontani davvero l'altra persona ...

Come possono fare conoscenza i genitori single?

Per cominciare, vogliamo dare alcune raccomandazioni generali:

Pianifica. Cerca di pianificare il tuo tempo per dedicarlo a conoscenti e appuntamenti. Ad esempio, puoi trovare una babysitter per i tuoi figli per avere più tempo libero. O almeno a volte puoi lasciare i bambini con parenti o amici responsabili.

Fa' con calma. Ricorda che non devi affrettarti a iniziare una nuova relazione il prima possibile. Se senti di non essere ancora pronto per una relazione, non dovresti provare a iniziarla contro la tua volontà. Aspetta il momento giusto.

Incontra online. Se gli appuntamenti nella realtà non funzionano per te, prova gli appuntamenti online. Ti aprirà molte più opportunità e ti farà risparmiare molto tempo.

Bene, dal momento che stiamo parlando di appuntamenti online, possiamo consigliare diverse opzioni. Se preferisci i siti e le app di incontri tradizionali, dai un'occhiata alle seguenti piattaforme: Bumble, Single Parent Meet, Peanut e Meetup. Questi sono servizi di incontri molto popolari, in cui ci sono molti genitori single.

Ma ti consigliamo anche di prendere in considerazione un formato di appuntamenti alternativo: chat video casuali. Una delle chat video casuali più antiche e popolari è Omegle, che è in essere dal 2009. Tuttavia, se desideri più funzioni di ricerca e personalizzazione, avrai bisogno di un'alternativa a Omegle. Fortunatamente, ci sono ottime opzioni più che sufficienti: https://coomeet.com/it/omegle, Omega, Azar, Camsurf.

Quando si sceglie un sito, un'app di appuntamenti o un'alternativa a Omegle, ci sono diversi fattori da considerare:

Sicurezza. Assicurati che il servizio sia davvero sicuro, che garantisca la riservatezza e la protezione dei tuoi dati. A questo proposito, sono le chat video casuali a rivelarsi le più affidabili, poiché possono essere utilizzate anche senza registrazione e senza fornire alcuna informazione personale. Reputazione. Conduci una ricerca sulla reputazione del servizio di appuntamenti che scegli. Leggi commenti e recensioni, casi d'uso di studio, storie di appuntamenti di successo (o non riusciti) qui. Funzionalità. Controlla quali funzionalità sono disponibili su un determinato sito o app. Assicurati che tutto ciò di cui hai bisogno sia qui. Prezzo. Scopri quali funzionalità una particolare piattaforma fornisce gratuitamente e quali solo per soldi. Non pagare per ciò che non userai.

E, naturalmente, cerca di scegliere quei servizi che sono più adatti specificamente per i genitori single. Non ce ne sono così tanti al momento, ma si osserva ancora una dinamica positiva ed è qui che arriviamo alla parte principale del nostro articolo!

Il servizio di incontri Match lancia la nuova app Even per genitori single

Se ti piacciono gli appuntamenti su Internet, potresti sapere che Match.com è il primo tipo di sito di incontri tra quelli di oggi che opera dal 1995 ad oggi. Nonostante la sua "età" piuttosto rilevante, Match non solo rimane molto popolare, ma offre regolarmente nuovi prodotti ai suoi utenti.

E nel 2023, Match ha presentato un'applicazione separata, Even, progettata solo per i genitori single! Questa è una piattaforma unica creata per le persone con bambini in cerca di una relazione seria.

Il servizio Even è disponibile sia come versione web che come app per iOS e Android. Ciò significa che Even sarà sempre a portata di mano e potrai fare nuove conoscenze e tenerti in contatto quasi ovunque e in qualsiasi momento.

Gli sviluppatori sottolineano che Even offre diversi importanti vantaggi:

atmosfera amichevole;

interfaccia user-friendly e intuitiva;

profili e foto moderate;

profili dettagliati dei partecipanti;

comunicazione libera con altri utenti;

team professionale di moderatori.

Ma il vantaggio più importante è che il servizio Even, in linea di principio, è stato creato appositamente per i genitori single. Ciò significa che non devi preoccuparti di come una nuova conoscenza percepirà il fatto che tu abbia figli. È implicito per impostazione predefinita.

Per chi non è adatto Even?

Sebbene Even sia commercializzato come un'app one-stop per genitori single, potrebbe non essere giusto per te in alcune situazioni. Per esempio:

Se preferisci ancora nascondere le informazioni sull'avere figli e non vuoi condividerle con estranei. Tuttavia, è necessario aggiungerlo nell'app, indicando anche il sesso e l'età dei bambini nel profilo.

Non sei impostato per una relazione seria e a lungo termine, ma solo per relazioni a breve termine. Even, però, è un servizio per conoscenze di spessore e per persone che sono pronte ad assumersi responsabilità.

Vivi in regioni scarsamente popolate o remote. Il fatto è che Even è alla ricerca di potenziali partner entro un raggio di 50 km dalla tua posizione attuale e dato che il numero di utenti attivi qui non è ancora molto grande, potrebbero sorgere alcune difficoltà con la ricerca di un partner.

Preferisci comunicare tramite video o voce. In Even, al momento, puoi comunicare solo via testo, che non è adatto a tutti. Tuttavia, viviamo nell'era della comunicazione video e tali restrizioni possono allontanare molte persone.

Nonostante ciò, Even è ancora una delle opzioni più interessanti per i genitori single. Oggi, nonostante la grande varietà di tipi di servizi di incontri, ci sono pochissimi siti adatti a questa categoria di utenti. Pertanto, l'arrivo di Even si è rivelato abbastanza atteso.

Comunque sia, ti consigliamo di provare questo servizio di appuntamenti online, valutare personalmente tutti i suoi vantaggi e svantaggi e quindi prendere una decisione finale sul suo ulteriore utilizzo. Se Even non ti soddisfa per un motivo o per l'altro, puoi sempre passare a qualsiasi altro servizio di incontri tra quelli che abbiamo elencato sopra. Fortunatamente, oggi non sei limitato nella tua scelta e in futuro, il numero di opzioni interessanti probabilmente aumenterà ancora di più.