Il pieno weekend ad Orbetello che ha auditorium, cinema e locali da ballo

Orbetello: Questo weekend come tutti da dopo l’estate fino a Pasqua Orbetello è pieno di eventi con presentazione di libri film in uscita e nelle tante sale da ballo del New Line.

Artemare Club che frequenta spesso “La piccola Venezia”, così chiamato Orbetello per la sua posizione a forma di imbarcazione sulla laguna, segnala da iniziando da venerdì “La destra e le donne” titolo del libro di Sara Lucaroni che l’Anpi Costa d’Argento presenta con la giornalista scrittrice alle 18 nell’auditorium comunale di Orbetello, in piazza Papa Giovanni Paolo II, sabato il film di Andrea Di Stefano Supercinema multisala in Corso Italia il film “Il Maestro” con Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, “estate fine anni Ottanta, dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative del padre, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis, per prepararlo al meglio il padre si affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura di un ottavo di finale al Foro Italico...” e la sera i Caraibi al New Line con il noto Dj Valter Bagnoli che insieme a Stefania Borghini insegna tutti i balli caraibici alla scuola Desigual di Orbetello e che ha già riempito la sala all’inaugurazione della stagione, al New Line nelle altre sale si balla anche i lisci e la disco music e organizza mensilmente serate di Tango Argentino.

Complimenti ad Orbetello da Artemare Club, località di moda della Costa d’Argento che destagionalizza anche i grandi eventi come Gustatus e Il Carnivaletto richiamando migliaia di residenti e forestieri fuori stagione estiva!