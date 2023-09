Grosseto: Il piano delle attività della bonifica 2023 di Cb6 in Maremma va avanti spedito. E’ in corso un intervento di manutenzione ordinaria inserito nell’unità idrografica Pianura Grossetana sulla controfossa sinistra del torrente Sovata, all’altezza del padule della Badiola nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia.

I lavori di decespugliazione meccanica prevedono la rimozione della vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione del corso d’acqua e sono finalizzati alla messa in sicurezza dell’area adiacente. La controfossa riveste infatti una grande importanza idraulica poiché consente il regolare lo scolo e il deflusso delle acque provenienti dal reticolo idrografico agrario e dai corsi d’acqua minori verso il torrente Sovata, per poi defluire a valle nel fiume Bruna fino a Castiglione della Pescaia. Gestire e regolarizzare lo scolo delle acque, in una zona complessa come questa, è fondamentale per la tutela del rischio idraulico.

Cb6, nei suoi interventi, segue sempre le direttive della Regione Toscana per la tutela delle specie che vivono lungo i corsi d’acqua.