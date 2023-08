Il Photoreporter Graziano Perotti con una mostra in Maremma per gli Amici di zanzibar

Grosseto: Il noto Photoreporter Graziano Perotti, inviato internazionale di Magazine Travel Globe, sarà in Maremma per una mostra che racconta le attività dell'Associazione Amici di Zanzibar a sostegno dei bambini di Kiwengwa.



«La nostra Associazione Amici di Zanzibar e del Mondo ODV – spiega la Presidente Rosanna Rondelli - opera nell’isola di Zanzibar a Kiwengwa dal 2013 come gruppo di privati e dal 2016 come Associazione, dove abbiamo iniziato a sostenere l’Ospedalino con forniture dai macchinari alle forniture trimestrali medicinali, al sostegno scuola Governativa con ampliamento, riqualificazione, costruzione impianto idrico, predisposizione scuole superiori, costruzione aule nido e bagni, fornitura di macchinari e materiali scolastici, oltre a progetti di igiene e prevenzione sanitaria e dentale con visite e cure. Poi la svolta a fine 2019, su un terreno datoci in concessione da Comune e Governo, dove abbiamo costruito una scuola, dalla nursery babyclass, alla materna e con una classe disabili, di nostra Gestione e Direzione, a tutti dedichiamo tante energie ed attenzioni, cercando di dare una vita dignitosa a questi bambini, specialmente a quelli meno fortunati.

Il fotoreporter Graziano Perotti inviato di Magazine Travel Globe, ci ha trovato su internet e mi ha contattato chiedendo informazioni sulla nostra Associazione e dove fosse la scuola che gestiamo e dirigiamo a Kumba Urembo di Kiwengwa Zanzibar, perché aveva in programma un workshop fotografico di gruppo a Zanzibar e voleva passare a trovarci. Infatti è venuto alla nostra scuola 3 volte, è rimasto colpito dall’ambiente e ha fatto un servizio fotografico ai bambini del nido e materna e ai diversamente abili, con questi ultimi è rimasto turbato, con mille emozioni, le ho trapelate da come lo raccontava sul social e ha fatto emozionare anche a me, oltre che a turbarmi, poiché simili ingiustizie e poi in Africa sono più accentuate data la mancanza di assistenza nell’entroterra e paesini isolati.

Graziano Perotti vuole realizzare un libro per aiutarci a trovare fondi per l’ampliamento progetto diversamente abili che prevede la costruzione di 2 aule con i bagni, tutto senza barriere architettoniche, nel frattempo ci ha donato 40 foto per realizzare una mostra itinerante, con le sue indicazioni per realizzarla; con lo scopo di farci conoscere. Grazie a Graziano Perotti per la disponibilità a farci diffondere i nostri progetti e specialmente il progetto diversamente abili».

Graziano Perotti commenta così l'idea della mostra: «C’era un cuore dipinto su una parete con la scritta Heart, è diventato il nome della mostra. Ho fotografato con il cuore e spero che arrivino aiuti per tutti quei bambini, anche disabili, che gli Amici di Zanzibar e del Mondo ODV stanno aiutando, ne hanno bisogno».

La mostra, dal 15 al 25 agosto nei locali della Pro Loco di Marina di Grosseto, si sposta a Follonica dal 26 agosto al 3 settembre presso il Casello Idraulico.