Il PD-Toscana ad Orbetello per il salario minimo

Orbetello: «Siamo entusiasti di annunciare che l'Iniziativa sul Salario Minimo, organizzata ad Orbetello dalla Federazione dei Giovani Democratici di Grosseto, ha registrato un eccezionale afflusso di partecipanti nonostante fosse un caldo Sabato di Agosto». Lo annuncia Cosimo Garofalo della segreteria della federazione GD Grosseto.



«L'evento - si legge nella nota - ha visto la partecipazione di eminenti personalità politiche, tra cui il senatore Franceschelli e il consigliere regionale, nonché membro della segreteria regionale PD, Gazzetti. La presenza dei Giovani Democratici e di numerosi altri cittadini interessati ha reso l'iniziativa un momento di condivisione e impegno verso una causa tanto rilevante».





«L'intero pomeriggio è stato caratterizzato da discorsi appassionati, testimonianze e un dibattito animato sulla necessità di garantire un salario minimo adeguato e giusto per tutti i lavoratori e le lavoratrici. È stato evidente come l'estate militante abbia fatto sentire il suo impatto positivo anche nella pittoresca Orbetello, dove in moltissimi hanno deciso di firmare a sostegno dell'appello.

Ringraziamo calorosamente tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando il loro sostegno e l'impegno verso la causa del Salario Minimo, la cui introduzione rappresenterebbe un passo cruciale verso una maggiore equità e solidarietà nel tessuto sociale. Continueremo a lavorare per promuovere politiche che migliorino le condizioni di vita di tutti i cittadini, dando voce a chi lotta per la giustizia e la dignità lavorativa.

L'estate militante prosegue, così come il grande tour regionale del PD Toscana sul Salario Minimo, che conta innumerevoli ulteriori momenti di incontro e raccolta firme nella nostra Provincia ed in tutta la Regione, per poi concludersi il pomeriggio del 29 Agosto a Livorno con una grande iniziativa che vedrà anche la presenza della segretaria Schlein».