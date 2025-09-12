Il PD Monte Argentario sulla riduzione dell'orario scolastico degli assistenti di base

Monte Argentario: «Risale a qualche giorno fa - si legge nella nota del PD di Monte Argentario - la notizia che riporta il riconoscimento al Comune di Monte Argentario della Bandiera Lilla per l’impegno profuso per accessibilità e inclusione. Assieme alla notizia, in parallelo e di pari passo, si fanno sempre più insistenti sulla rete e nei vari corridoi le critiche e le preoccupazioni dei nostri concittadini sulle considerevoli riduzioni che saranno apportate agli orari degli assistenti di base per gli alunni affetti da disabilità per l’anno scolastico che sta per iniziare. Una scelta che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo al diritto allo studio e all’inclusione.

Gli assistenti di base sono figure fondamentali per garantire dignità, autonomia e partecipazione agli studenti con bisogni speciali, si occupano delle necessità primarie degli alunni e permettono loro di vivere la quotidianità scolastica con pari opportunità rispetto ai compagni. Ridurre il loro orario significa, di fatto, limitare il tempo in cui i nostri ragazzi possono frequentare la scuola in condizioni adeguate.

Non è difficile immaginare le conseguenze: famiglie costrette a coprire lacune con enormi sacrifici, docenti lasciati soli di fronte a situazioni complesse e, soprattutto, studenti che rischiano di essere esclusi da momenti di socialità e apprendimento. È in gioco il principio costituzionale del diritto all’istruzione e la credibilità di un sistema scolastico che si dichiara inclusivo, ma che nei fatti rischia di escludere chi ha più bisogno.

Risparmiare qualche euro oggi al costo di compromettere la crescita, la formazione e la serenità di un’intera generazione di alunni e di famiglie: ne vale davvero la pena?»



