Il PD Monte Argentario sui parcheggi a pagamento

Monte Argentario: La resistenza dei bollini e delle ennesime tariffe - afferma Veronica Bracci del PD Monte Argentario - sta facendo proseliti e il Palazzo sorride e minimizza, sperando di rabbonire i cittadini con qualche festiccioladeserto.

Mentre i residenti ed i lavoratori devono intaccare i loro risparmi per permettersi di parcheggiare la loro automobile in paese, dove non si sa - continua Bracci - , la Giunta ed il Sindaco continuano ad usufruire dei tagliandi con permesso speciale, magari estendendo questo privilegio anche a parenti ed affini.

Nell’esercizio delle funzioni di amministratore, i nostri solerti politici vanno a fare la spesa e parcheggiano sotto casa o sotto il Palazzo, tanto comunque vada si sentono impuniti.

È davvero questo il modo di rispettare i cittadini o si pensa che siano tutti sudditi da accontentare mentre i regnanti sono in altre faccende affacendati?

Chiediamo con forza - conclude Veronica Bracci del PD Monte Argentario - che sia organizzato un Consiglio Comunale aperto ai cittadini per affrontare il tema dei parcheggi, perché tra i bidoni dell’immondizia, che ormai hanno preso possesso dei vecchi parcheggi, e rincari vari i paesani dovranno tornare a muoversi con il somaro se si continua di questo passo.