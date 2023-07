Il PD: “Il Sant'Andrea deve essere presidio ospedaliero delle Colline Metallifere”

Massa Marittima: Rispetto al dibattito sulla eventuale riorganizzazione della sanità territoriale, aperto in questo periodo dalla raccolta di firme effettuata dall’Associazione FARE e finalizzata alla istituzione del distretto Socio Sanitario delle Colline Metallifere, l’Unione Comunale del PD di Massa Marittima concentra la propria attenzione sull’Ospedale S. Andrea.



«Nella struttura Ospedaliera – si legge nella nota – che risponde ai bisogni di salute dei cittadini delle Colline Metallifere e anche dell’intera area grossetana, si assiste da alcuni mesi ad una situazione di difficoltà che è legata principalmente alla carenza di risorse umane e ad un conseguente assottigliamento dei servizi con un sempre maggiore accentramento dell’attività su Grosseto.

Da alcuni anni il S. Andrea è divenuto uno stabilimento del Misericordia di Grosseto con una organizzazione che prevedeva una attività di rete fra i due ospedali. A distanza di tempo possiamo affermare che la rete non funziona: le Unità Operative Complesse (i primariati per capire) sono state mano a mano spostate su Grosseto, il personale medico ridotto e i servizi gradualmente ridotti.

La rete funziona solo in un senso, costringendo i cittadini delle Colline Metallifere a spostarsi su Grosseto o, a caro prezzo, sulle strutture private.

I numeri e la qualità del S. Andrea sono indiscussi e sono determinati dall’impegno del personale presente che opera in condizioni di sempre maggiore difficoltà. La motivazione che spesso viene fornita di una diffusa mancanza di medici in Italia che impedisce ad esempio il turn over, riteniamo che sia troppo generica ed è di tutta evidenza che giovani medici non possano essere attratti da un ospedale dove si lavora in condizioni difficili e non viene offerta opportunità di carriera.

Per il PD Massetano è necessario prevedere una nuova organizzazione che riattribuisca al S. Andrea il ruolo di Presidio Ospedaliero al pari dell’Ospedale di Orbetello, con dotazioni definite in termini di risorse e di personale. Solo in questo modo potrà essere garantita dignità e futuro.

L’iniziativa di FARE è molto apprezzabile e le 2000 firme raccolte in breve tempo rappresentano l’attenzione dei cittadini sull’ argomento.

Il PD di Massa Marittima ritiene che l’ istituzione del Distretto socio sanitario autonomo debba avere come fine ultimo la riattribuzione al S. Andrea del ruolo di Presidio Ospedaliero delle Colline Metallifere che opererà in rete nel sistema ospedaliero Grossetano ma con garanzie certe di risorse e di personale che consentano lo svolgimento di una attività stabile, certa e solida».