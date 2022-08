Il Pd grossetano presenta i candidati a Senato e Camera

Grosseto: Il prossimo venerdì 19 Agosto ore 12:00, presso la sede di via Svizzera, il Pd grossetano, in vista della preparazione della campagna elettorale per le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 presenterà i candidati.



Ecco chi sono:

Senato della Repubblica: Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.

Camera dei Deputati: Enrico Rossi, già presidente della Regione Toscana. Marco Simiani, dirigente nazionale PD.

Parteciperà assieme ai candidati il segretario provinciale del PD Grosseto, Giacomo Termine.

(nelle foto il candidato Enrico Rossi e il segretario provinciale PD Grosseto Giacomo Termine)