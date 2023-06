Il PD di Monte Argentario sul campo sportivo Maracanà

Monte Argentario: «Dopo le vacanze estive - si legge nella nota del PD Monte Argentario -, come tutti gli anni, riprenderanno le attività sportive dei nostri ragazzi. II PD di Monte Argentario, durante la passata consiliatura, si è impegnato per promuovere la posa dell'erba sintetica nel campo di calcio "Maracanà" affinché i nostri bambini come i calciatori della prima squadra potessero giocare in un campo degno di tale nome.



Il progetto è stato seguito in ogni sua fase, sino a quella conclusiva: bastava davvero poco per completare l'iter burocratico e, con soli tre mesi di lavori per la posa del sintetico, si sarebbe arrivati al risultato finale. II progetto era peraltro già arrivato in conferenza di servizi con gli enti superiori ed era già realizzato il prospetto per la sicurezza idrogeologica: mancava solo di finanziare il progetto con un bando o con le risorse del Comune.

La nuova amministrazione, per motivi ai più sconosciuti e per questioni di propria opportunità, ha deciso che questo progetto dovesse essere superato poiché - pensiamo - elaborato da altra amministrazione e non facente parte degli obiettivi amministrativi della nuova maggioranza. La risposta benaltrista affidata dal Sindaco a voci non ufficiali si è dimostrata indegna delle aspettative, soprattutto dei nostri calciatori più piccoli: questo significa che i nostri bambini continueranno a giocare a calcio mangiando polvere.

Se il campo non sarà considerato più in sicurezza in futuro, sarà precluso il suo utilizzo e quindi nessuno ci potrà più giocare a calcio: speriamo che genitori, bambini e calciatori possano ribellarsi a questa ottusa e ottocentesca visione del nostro Sindaco, che per una mera ripicca porta delusione a chi si aspettava un campo rinnovato».