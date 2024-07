Il PD di Monte Argentario: "La Laguna è casa"

Monte Argentario: «Avremmo voluto non addentrarci nella polemica politica - si legge nella nota del PD di Monte Argentario - e sottolineare che i comuni di destra alla fine riescano a fare scoppiare la bolla delle feste e a svelare la propria vocazione: fare danno.



Finché si tratta del bilancio comunale e degli indirizzi politici degni dei migliori podestà, ci si può indignare e reagire. Quando, invece, sussiste un problema che riguarda un tema nazionale come nel caso della laguna e della compromissione del proprio ecosistema, assistiamo allo strano caso per cui i comuni “frontalieri” continuano a far festa mentre altrove si piange lavoro perso e territorio distrutto.

Bene ha fatto l’On. Simiani a proiettare su scala nazionale la questione della pagina di Orbetello perché di questo si tratta: uno stato di emergenza che deve essere governato con serietà e con la consapevolezza che uno dei polmoni verdi di Maremma può essere del tutto compromesso.

Per tutti questi motivi e per le considerazioni che sicuramente derivano da ogni ragionamento inerente le assenti politiche ambientali del governo nazionale fino ad oggi, i segretari del PD di Monte Argentario, Capalbio, Manciano, Magliano, Isola del Giglio desiderano esprimere solidarietà ai cittadini di Orbetello ed ai lavoratori che in questo momento hanno visto sgretolarsi i sacrifici del proprio duro lavoro e si uniscono all’azione politica dell’On. Simiani e del PD Orbetello affinché possano tenere acceso il faro sulla Laguna e possano essere determinanti per la ricerca di una soluzione che guardi all’interesse collettivo».