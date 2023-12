Il PD di Manciano interviene su quanto accaduto in Consiglio comunale

Manciano: Dopo il consiglio comunale che si è svolto il 18 dicembre scorso interviene il Segretario Alessandro Giomarelli: «Rimaniamo esterrefatti – dice - di come un ex sindaco del partito democratico possa cadere così in basso. Scagliarsi addosso al partito, affermando cose inopportune e utilizzando il dialogo con i vertici provinciali, che lui stesso ha sempre mantenuto, per fare la sua politica di convenienza è indegno. Registriamo che il Sindaco Morini gestisce la sua maggioranza con due pesi e due misure: la Vicesindaca che ha preso 800 voti viene mandata via dalla maggioranza con l'accusa di avere un dialogo con il PD e l'assessore Galli Marco invece? A Manciano l'amministrazione comunale ha perso la maggioranza tra i cittadini e il progetto politico di Mirco Morini è finito.



Marco Galli, prima di scagliarsi contro il partito democratico che gli ha dato tutto, farebbe bene a dimettersi per tutelare la sua storia personale e la dignità di un popolo che gli ha creduto in lui permettendogli di fare il Sindaco del Comune di Manciano.

In ogni caso lo aspetteremo venerdì mattina in consiglio comunale dove dovrà spiegare perché a distanza di un anno e mezzo, in cui non ha cavato un ragno da un buco nei propri assessorati, non è stato neanche in grado di approvare il piano attuativo delle Terme di Saturnia, da lui sempre impropriamente definito come un atto di ufficio dovuto».