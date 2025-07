Politica Il PD Amiata Grossetana con l’europarlamentare Camilla Laureti sul territorio per parlare di agricoltura 5 luglio 2025

5 luglio 2025 951

951 Stampa

Redazione

Casteldelpiano: Una giornata dedicata alle produzioni di qualità e al futuro delle aree interne, tra tutela, innovazione e turismo sostenibile Sabato 5 luglio l’europarlamentare del Partito Democratico Camilla Laureti, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, è stata in visita nei comuni dell’Amiata Grossetana su invito del coordinamento territoriale del PD. Al centro della giornata il tema delle produzioni agroalimentari di qualità e del ruolo strategico che esse possono avere nello sviluppo sostenibile delle aree interne, tra cura del territorio, economia locale e innovazione. Accompagnata dal coordinatore PD di zona, Federico Badini, l’on. Laureti ha iniziato il suo tour a Santa Fiora, dove ha visitato l’impianto dell’Associazione della Cipolla della Selva e ha conosciuto da vicino gli interventi legati al turismo enogastronomico promossi dal Comune, rappresentato dal sindaco Federico Balocchi. Successivamente si è spostata a Castel del Piano, dove ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP e del Consorzio dell’Olio Seggiano DOP, con cui ha discusso delle opportunità e delle criticità che riguardano due eccellenze storiche del territorio. La giornata si è conclusa a Cinigiano con un incontro dedicato al vino, in collaborazione con una rappresentanza di produttori locali e di amministratori. “Le produzioni amiatine sono riconosciute in tutta Europa – afferma Federico Badini, coordinatore PD dell’Amiata Grossetana – ma oltre al marchio, c’è di più: c’è un territorio che si prende cura di sé attraverso il lavoro dei produttori. Non parliamo solo di agricoltura, ma di identità, comunità e anche di futuro. Perché questi prodotti raccontano la nostra storia, ma sono anche un campo perfetto dove sperimentare tecnologie nuove, filiera corta, intelligenza artificiale, richiamo dei giovani e turismo sostenibile. È anche qui che si gioca una parte importante dello sviluppo delle aree interne, proprio mentre il Governo ha deciso che questi territori non hanno altra strada che l'abbandono”. La visita dell’europarlamentare Laureti conferma l’attenzione del Partito Democratico verso le zone marginali e la volontà di rafforzare politiche che uniscano tutela ambientale, valorizzazione delle eccellenze locali e sviluppo territoriale integrato. Il Partito Democratico dell'Amiata Grossetana si conferma al fianco di associazioni e produttori, sostenendo percorsi di innovazione che uniscano la difesa delle produzioni tradizionali alla loro valorizzazione attraverso la chiusura della filiera e la costruzione di un modello di turismo enogastronomico e ambientale, capace di tenere insieme lavoro, cultura e futuro. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Il PD Amiata Grossetana con l’europarlamentare Camilla Laureti sul territorio per parlare di agricoltura Il PD Amiata Grossetana con l’europarlamentare Camilla Laureti sul territorio per parlare di agricoltura 2025-07-05T17:36:00+02:00 474 it Il PD Amiata Grossetana con l’europarlamentare Camilla Laureti sul territorio per parlare di agricoltura PT2M /media/images/laureti-casteldelpiano-1.jpg /media/images/thumbs/x600-laureti-casteldelpiano-1.jpg Maremma News Castel del Piano, Sat, 05 Jul 2025 17:36:00 GMT