Il PCI ricorda il partigiano Gennaro Barboni

Massa Marittima: È giunta la notizia della scomparsa del Compagno e Partigiano Gennaro Barboni, figura importante per il suo impegno e per la sua visione di una politica fondata sulla democrazia e la libertà.



«Gennaro - lo ricordano in una nota la Segreteria PCI Colline Metallifere e la Segreteria Federazione PCI Grosseto - la è stato un esempio di volontà politica, che coniugava l'interesse per la società, la memoria e il ricordo, ma sempre presente, per un passato vissuto che non si ripetesse.

Era un marchigiano e dopo l'armistizio non ebbe dubbi nello schierarsi dalla parte giusta, che combatté per la liberazione contro il nemico nazi-fascista, arruolandosi nel battaglione Mario, contribuendo alla conquista di una nuova società. Finita la guerra divenne segretario del PCI, nel paese di nascita, diventando, successivamente, nel 1975, deputato della Repubblica. Trasferitosi a Follonica, ricoprì la carica della locale sezione Anpi.

A Gennaio del 2024, la sezione Anpi "Virio Ranieri", l'Anpi Provinciale "Norma Parenti", uniti al Comune di Follonica e la Provincia di Grosseto, hanno organizzato il festeggiamento del centenario della nascita del Compagno e Comunista Gennaro. La sua morte sopraggiunge in un momento in cui, la storia e, il suo sacrificio, vengono continuamente messi in discussione da rigurgiti revisionisti e messaggi fuorvianti. A noi piace ricordarlo per ciò che ci ha tramandato e per la sua combattiva e reale voglia di cambiare il mondo. Ci uniamo nel cordoglio, esprimendo le condoglianze alla famiglia. Ciao Compagno Gennaro e grazie!»