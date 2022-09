Politica Il Pci presenta le candidature per le prossime elezioni del 25 settembre 6 settembre 2022

Redazione Grosseto: Domani 7 settembre 2022 ore 11:00 presso il Bar Carducci a Grosseto (via del Corso prima di Piazza dante) sarà effettuata la presentazione delle candidature per le prossime elezioni del 25 settembre del Pci:

parteciperanno Marco Barzanti, Luciano Fedeli e componenti della segreteria provinciale del PCI.





