Il PCI di Massa Marittima punta alla presenza alle Elezioni di Giugno

Massa Marittima: Luciano Fedeli e Daniele Gasperi anticipano che sono in corso una serie di contatti per comprendere se ci sono possibilità anche di alleanze con altre compagini. Per questo ritengono basilare un confronto su temi concreti della città, delle frazioni e del territorio, senza dimenticare il contesto del comprensorio delle Colline Metallifere che necessita di un rilancio di politiche condivise tra le istituzioni dell’area nord.

«Importante - affermano - è mettere al centro i numerosi problemi che ci sono e non basarsi solo su alleanze che adoperano il manuale Cencelli per la spartizione di poltrone. In questi anni, causa anche la pandemia ma soprattutto per gravi inefficienze di governo, si è assistito a un forte declino nei settori principali.

Basti pensare a quanto si è verificato in tema di servizi sanitari dove dal 2014 sono dimezzati i posti letto nel presidio e si sono perse professionalità e servizi importanti senza avere in contropartita un rafforzamento dei servizi territoriali più volte annunciati come la Casa della Salute, promessa dal 2014 ma mai attivata.

Non solo a questo si possono aggiungere altre questioni come la situazione delle mura, gli interventi promessi e inseriti in programma della maggioranza che guida il comune già dal 2014 come il Monteregio e l’Area Molendi, il mancato completamento dell’ammodernamento della Sarzanese–Valdera sul quale non si sono spese energie e fatto pressioni agli enti preposti andando a perdere anche quei finanziamenti disponibili.

Si è assistito ad un notevole calo demografico, sopra la media di altri comuni simili, dovuto alle crisi del lavoro come quella della Venator e alla presenza sempre più limitata di servizi a cui si aggiungono la crisi della piccola e media impresa con la chiusura di attività commerciali.

Per questo c’è necessità di una spinta determinata e innovativa che non può essere affidata ai soli spot propagandistici pre elettorali che hanno visto in questi mesi un fiorire di cantieri e annunci».

«In questa situazione – proseguono Gasperi e Fedeli - riteniamo utile un confronto con le forze politiche e civiche che condividono un’idea di Massa proiettata per i prossimi 5- 10 anni mettendo i problemi dei cittadini e della comunità prioritari per il rilancio della Città, con programmi chiari e sostenibili, aprendo per questi obiettivi a possibili intese.

Basta giochi di potere per conservare monarchie che contano solo i voti, la nostra comunità ha bisogno di essere coesa e unita sui temi che riguardano lo sviluppo economico, i servizi e le attività che la caratterizzano e sono bene comune e benessere per i cittadini.

Per andare in questa direzione citiamo un solo esempio. Abbiamo sostenuto la proposta ricostituzione del distretto socio – sanitario dell’Associazione Fare, contribuendo concretamente alla raccolta di firme della petizione, abbiamo altresì scritto e proposto emendamenti fondamentali, presentati da Borelli per la lista Massa Comune e Brogi per la Lega, che sono stati inseriti e approvati alla recente mozione approvata in Consiglio Comunale e abbiamo partecipato alle audizioni in commissione sanità regionale.

Questo è un tema che, accanto a quello dell’ospedale, ci pare giusto condurre in modo unitario perché i servizi rivolti alla salute dei cittadini rappresentano un punto fondamentale per la crescita di Massa, delle frazioni e di tutto il territorio che fa parte delle Colline Metallifere.

Con queste modalità e con questi contenuti crediamo si debba impostare il programma per i prossimi anni andando a coinvolgere la popolazione e tutti gli attori locali disponibili a costruire dal basso un futuro per la nostra città che ha un ruolo importante in provincia che necessita tuttavia di essere rilanciato e valorizzato.

Lavoriamo quindi per convergenze con altri soggetti - concludono - o, in alternativa, ci stiamo impegnando anche alla formazione di una nostra lista da presentare nella prossima competizione di giugno».