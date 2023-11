Il PCI a Valpiana per parlare di politica e libri

Massa Marittima: È per domenica 19 novembre il primo attivo provinciale con il quale viene ad essere avviata una consultazione aperta agli iscritti e ai gruppi dirigenti e allargata a chi vuole conoscere senza filtri e senza sentito dire quali sono intenti e programmi del Partito Comunista Italiano.



L’iniziativa impegnerà l’intera giornata e si svolgerà presso i locali del Centro Sociale "Mario Grandi" a Valpiana con un programma che vede alle 09:30 un’iniziativa politica iniziativa politica degli organismi del partito aperta, con trasparenza, al pubblico dal titolo: "PERCHE PCI? PROSPETTIVE SUL TERRITORIO E ANALISI SULLA SITUAZIONE POLITICA".

Interventi previsti quello di Daniele GASPERI, Segretario PCI Colline Metallifere e coordinatore provinciale, Luciano FEDELI, Segretario PCI Federazione Provinciale di Grosseto.

Sarà presente anche una delegazione di giovani della Federazione Giovanile con la partecipazione di da Elisa DE FELICE, Segretaria FGCI Regione Toscana con dibattito e conclusioni affidate a Marco BARZANTI Segretario PCI Regionale.

Alle 13:00 un pranzo su prenotazione con menù a base di penne all'arrabbiata, salumi e formaggi, dolci, vino, acqua e caffè.

La giornata si concluderà con la presentazione di due libri a cura di Riccardo Parenti, nato a Prata che ha pubblicato “Mai arrendersi mai” e “il mio credo” che avverrà dalle ore 15:00 grazie alla presenza dell’autore.

Le due pubblicazioni hanno nella pratica realizzato un tour per la provincia di Grosseto e per altre province limitrofe e raccontano la storia di chi ha saputo affrontare percorsi personali difficili senza mai abbassare la testa, contrastando anche quello che per molti può sembrare scontato, combattendo contro le vicissitudini della vita e reagendo per uscire da tunnel che hanno invece limiti superabili.