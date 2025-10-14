Il Partito Democratico torna primo partito in provincia di Grosseto. Soddisfazione del segretario provinciale

Termine: “Un segnale di fiducia nel buon governo di Giani. Da qui riparte il rilancio della Toscana e della Maremma.”

Grosseto: “Il Partito Democratico torna ad essere la prima forza politica in provincia di Grosseto con il 32,1% dei consensi. È un risultato importante, che va letto come un segnale di fiducia nel lavoro svolto in questi anni dal presidente Eugenio Giani e dalla sua squadra di governo regionale” — dichiara il segretario provinciale del PD.

“Il voto dei cittadini grossetani riconosce la serietà e la concretezza delle politiche messe in campo dalla Regione Toscana: dalla difesa e valorizzazione della sanità pubblica — che resta un pilastro del nostro modello di welfare — agli investimenti sulle infrastrutture e nella mobilità locale, fino all’impegno costante per garantire diritti, servizi e opportunità anche alle aree interne, che spesso sono state marginalizzate. È con politiche concrete che si riconquista la fiducia delle persone, non con le parole del passato.”

“La conferma di Leonardo Marras in Consiglio regionale è una scelta che rafforza la continuità e la coerenza del progetto per la Maremma. Ma non possiamo non riconoscere e ringraziare con forza Lucia Tosini, Lidia Bai e Alessio Scheggi: ciascuna e ciascuno ha portato energie, competenze e legami profondi con i territori, contribuendo al successo collettivo. Il loro impegno è stato prezioso e merita di essere valorizzato come parte integrante di questo percorso.”

“Questo risultato non è solo un traguardo, ma anche l’inizio di un nuovo percorso di rilancio politico: da qui vogliamo costruire una prospettiva forte e concreta in vista delle elezioni amministrative del 2027, mettendo al centro i temi che contano per i cittadini — lavoro, servizi, sanità, infrastrutture, coesione territoriale — più ancora che mere appartenenze politiche.”

“Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno scelto di rinnovare la fiducia nel centrosinistra, ogni militante, attivista e volontario che ha lavorato giorno e notte, ognuno nei suoi territori: è stato un risultato costruito dal basso. Da domani — conclude il segretario — il nostro compito è lavorare con costanza e serietà per consolidare questo esito e tradurlo in progetti concreti che migliorino la vita delle persone nella provincia di Grosseto.”