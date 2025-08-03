Il Partito Democratico al fianco dei lavoratori Venator

Un impegno concreto per il futuro del sito di Scarlino

Grosseto: La Federazione provinciale del Partito Democratico di Grosseto esprime piena soddisfazione per l’approvazione dell’Ordine del Giorno presentato dall’onorevole Laura Boldrini e dall’onorevole Marco Simiani, riguardante il futuro dello stabilimento Venator di Scarlino, approvato nella seduta della Camera del 31 luglio 2025.

L’atto parlamentare impegna il Governo a sostenere l’estensione dei dazi antidumping sul biossido di titanio importato dalla Cina, includendo anche i prodotti utilizzati per la fabbricazione degli inchiostri, e a monitorare attivamente il processo di cessione o ristrutturazione aziendale con l'obiettivo di garantire una prospettiva industriale per il sito e tutelare i lavoratori coinvolti. Viene inoltre sollecitata l’attivazione di nuove misure di formazione e riqualificazione, in coerenza con gli interventi già promossi dalla Regione Toscana.

Si tratta di un'iniziativa importante, che riconosce il valore strategico dello stabilimento di Scarlino per l’economia della provincia di Grosseto e per l’intera Toscana. Da tempo denunciamo i rischi legati alla crisi Venator, ma oggi possiamo dire che un altro passo concreto è stato compiuto anche in Parlamento, grazie all’impegno di tutte e tutti i Sindaci delle Colline Metallifere e del PD Provinciale di Grosseto e delle Unioni Comunali del PD coinvolte.

La nostra comunità politica è da sempre al fianco dei lavoratori e continuerà a esserlo, promuovendo ogni azione utile per garantire occupazione, innovazione e sostenibilità produttiva. Ringraziamo il Gruppo del Partito Democratico per aver portato avanti con determinazione questa battaglia all’attenzione della Camera dei Deputati, così come ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando con serietà per costruire una prospettiva industriale solida per il territorio.