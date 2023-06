Il Parma si aggiudica anche gara due contro il Big Mat Bsc

Si chiude sul risultato di 5-0 il secondo match tra gli emiliani e i biancorossi. Gara tre comincerà alle 20.30



Grosseto: È stata una partita difficile quella che andata in scena sul diamante dello stadio Nino Cavalli. Il Parma Clima si è imposto per 5-0 contro il Big Mat Bsc Grosseto in gara due, nonostante i biancorossi siano rimasti in partita fino all’ultimo inning. L’andamento della gara ha visto la squadra di casa andare sul 3-0 nella terza ripresa, per poi allungare ancora le distanze nella quinta. Nel sesto inning il Parma Clima sigla il definitivo 5-0. Gara tre si giocherà questa sera, sabato 24 giugno, alle ore 20.30.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Parma Clima: 003 011 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/3), Diaz 6 (0/3), Rodriguez Reyes 5 (1/3), Scull Zayas DH (1/2, Tiberi 0/1), Backstrom 2 (0/2), Cinelli 9 (0/2), Pasquini Sweed 8 (0/2), Luciani 4 (0/2), Cappuccini 7 (0/2);

Parma Clima: Desmoni 8 (0/2), Gonzalez Sanamè 9 (1/4), Joseph Timo 4 (1/3, Battioni 0/1), Gonzalez Taveras 6 (1/3), Mineo 2 (1/2), Monello DH (2/3), Sambucci 3 (1/3), Segreto 5 (1/3), Flisi 7 (1/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 8 IP, 4 R, 4 ER, 3 BB, 1 SO), Luciani (1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER);

Parma Clima: Bocchi (W, 6.0 IP, 2 H 3 SO), Pomponi (1.0 IP, 1 H, 2 SO).

Arbitro capo: Mariocarlo Rinnovatore

Arbitro 1B: Andrea Caser

Arbitro 3B: Luis José Salazar

Foto di Noemy Lettieri.