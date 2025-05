Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano partecipa al progetto europeo NEPTUNE EVOLUTION

Nuove tecnologie e sostenibilità ambientale al centro del progetto europeo finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

Elba: Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano partecipa al progetto "PatrimoNio natUralE sommerso e gesTione sosteNibile della subacquea ricreativa - NEPTUNE EVOLUTION", finanziato nell'ambito del Programma INTERREG VI A Italia-Francia “Marittimo” 2021-2027 come “evoluzione” dei risultati ottenuti con il precedente progetto NEPTUNE (Interreg Marittimo IT-FR 2014-2020).

Capofila dell'iniziativa è il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino, affiancato da un partenariato solido e prestigioso che include, oltre al Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta Isola dell'Asinara, la Regione Liguria, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il Parc National de Port-Cros, il Centre de Découverte Mer et Montagne e l'associazione Mare Vivu.

La sfida di NEPTUNE EVOLUTION è rafforzare e integrare la rete transfrontaliera di siti sommersi di elevato interesse naturale (percorsi blu), gestiti e fruiti in modo sostenibile, valorizzando l'intera area transfrontaliera. Il progetto mira a consolidare gli strumenti di monitoraggio, preservazione e valorizzazione del patrimonio naturale sommerso, rendendolo più accessibile e fruibile a livello internazionale anche attraverso l'innovazione tecnologica, che porterà alla realizzazione di immersioni virtuali 3D dell'intera area.

Il primo passo sarà l'elaborazione di una strategia congiunta per la valutazione e l'incremento della sostenibilità ambientale delle attività subacquee. Verrà avviato un percorso partecipativo, coinvolgendo attori locali – gestori, operatori economici e turistici, diving center – con un focus su ambiente, biodiversità, sostenibilità e accessibilità.

Il progetto prevede inoltre:

• la realizzazione di strumenti conoscitivi e divulgativi (video in 3D e materiali multimediali);

• l'aggiornamento del portale informativo sviluppato con il progetto NEPTUNE;

• l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e attività di citizen science;

• l'aggiornamento/formazione per le Guide Subacquee del Parco, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente marino e alla fruizione sostenibile; il ruolo delle guide sarà fondamentale: poiché accompagneranno l'operato dell'Ente Parco sul campo, diventando ambasciatori della sostenibilità e del rispetto del patrimonio sommerso.

Il ruolo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Proseguendo il precedente progetto NEPTUNE (Interreg Marittimo IT-FR 2014-2020) il PNAT si impegnerà a valorizzare i risultati già ottenuti, dedicando particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici sui siti di immersione presenti nell'area protetta. L'Ente svilupperà materiali divulgativi destinati al pubblico e promuoverà azioni di coinvolgimento attivo della cittadinanza e degli operatori turistici e subacquei locali.

Un'attenzione particolare sarà rivolta alla produzione di contenuti audiovisivi immersivi in ​​3D, per consentire anche a chi non pratica immersioni di scoprire e apprezzare il patrimonio sommerso del Parco. I materiali saranno messi a disposizione presso le Case del Parco, i Centri di Educazione Ambientale e attraverso i canali digitali istituzionali.

Il progetto è iniziato il 1° febbraio 2025 e avrà una durata di tre anni.

• Importo complessivo: € 1.992.531,00

• Quota FESR: € 1.594.024,80

• Budget destinato al PNAT: € 219.996,00 (di cui € 175.996,80 finanziati dal FESR)