Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano apre le porte alla scienza per tutti

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano lancia la seconda edizione del Festival “La Natura al Centro”. Isola d'Elba: Una rassegna che porta la scienza fuori dai laboratori e la trasforma in un’esperienza viva, e alla portata di tutti. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di rendere accessibili i risultati di anni di studi, ricerche e monitoraggi scientifici condotti sulla biodiversità dell’Arcipelago Toscano. Il Festival, che si snoderà tra maggio e luglio 2025, è un invito aperto a curiosi, famiglie, appassionati e semplici amanti della natura: non serve essere esperti per lasciarsi affascinare dalle storie incredibili che il mondo naturale ha da raccontare. Si tratta di incontri serali, trekking tematici e conferenze divulgative dove gli scienziati diventano narratori e la biodiversità la grande protagonista. “La Natura al Centro” vuole essere un ponte tra ricerca scientifica e cittadinanza. Gli ospiti – tra cui biologi, entomologi, zoologi e docenti universitari – guideranno i partecipanti in un viaggio appassionante tra ragni e farfalle, formiche e impollinatori, specie marine e insetti notturni, affrontando anche temi cruciali come i cambiamenti climatici e le specie invasive. Per il Parco, la divulgazione scientifica non è un compito accessorio, ma una missione fondamentale: solo conoscendo meglio il nostro ecosistema possiamo imparare a rispettarlo e proteggerlo. Ecco perché il Festival punta a incuriosire, meravigliare e sensibilizzare, parlando di scienza in modo chiaro, coinvolgente e interattivo. Gli appuntamenti del programma 2025: La serata dedicata ai ragni come bioindicatori ambientali; Un trekking nel verde per scoprirli dal vivo con guide esperte; La conferenza sulla conservazione degli impollinatori nelle isole; “La notte delle falene”, un incontro suggestivo tra natura e stelle; La presentazione del primo libro sulle formiche dell’Arcipelago; Un focus sulle specie invasive e i cambiamenti del Mediterraneo. IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VENERDÌ 16 MAGGIO I ragni: bioindicatori straordinari! Spesso vittime di pregiudizi e leggende, i ragni rivestono un ruolo fondamentale negli ecosistemi. Marco Isaia (Università di Torino), che studia i ragni dell'Arcipelago Toscano per conto dell'Ente Parco, ci guida alla scoperta di questi affascinanti aracnidi e del loro ruolo di bioindicatori ambientali. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:00 - Durata: 2 ore Partecipazione libera SABATO 17 MAGGIO Trekking alla scoperta dei ragni lungo il sentiero del Buraccio Una passeggiata immersiva con Marco Isaia e Leonardo Forbicioni (World Biodiversity Association -WBA) per osservare dal vivo le specie di ragni presenti nel territorio e comprendere il loro contributo all'equilibrio degli ecosistemi. Ritrovo: Località Buraccio, Portoferraio Ore 14:30 - Durata: 2 ore Su prenotazione, gratuito DOMENICA 1° GIUGNO La conservazione degli impollinatori negli ambienti insulari. Conferenza a cura di Leonardo Dapporto - Università di Firenze, Poalo Fontana - WBA, Antonio Felicioli- Università di Pisa, Elisa Monterastelli - Università di Firenze. Modera Leonardo Forbicioni, WBA Arcipelago Toscano. Si parlerà dei delicati sistemi naturali delle isole e di come gli impollinatori siano tra i gruppi maggiormente sensibili, che rischiano di subire drastici cali di popolazione a causa dell’azione dell’uomo, dell’innalzamento delle temperature e dell’introduzione di specie non autoctone. Ritrovo: ore 18:30 Forte Inglese, Portoferraio - Durata 2 ore - Su prenotazione, gratuito. DOMENICA 22 GIUGNO. La notte delle falene: tra natura e cielo stellato. Una serata suggestiva all'aperto con Leonardo Forbicioni (WBA) e la Guida Parco Giulio Colombo, esplorando il mondo delle falene e scoprendo come l'inquinamento luminoso ne influenzi il comportamento. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:30 - Durata: 2 ore Partecipazione libera SABATO 28 GIUGNO. Le formiche dell'Arcipelago Toscano: una scoperta entusiasmante Presentazione del primo libro sulle formiche dell'Arcipelago Toscano a cura di Leonardo Forbicioni, Elia Nalini e Antonio Scupola. Un'occasione per conoscere questi straordinari insetti sociali. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:30 - Durata: 2 ore SABATO 12 LUGLIO Cambiamento climatico e specie invasive nel Mediterraneo Il Mediterraneo si sta trasformando rapidamente: la professoressa Letizia Marsili (Università di Siena) ci parlerà delle specie esotiche che stanno modificando il nostro ecosistema e delle strategie per affrontare queste nuove sfide. Ritrovo: Forte Inglese, Portoferraio Ore 21:00 - Durata: 2 ore Partecipazione libera. Per prenotare o avere maggiori informazioni si può scrivere a info@parcoarcipelago.info o chiamare Info Park allo 0565 908231 Foto di Leonardo Dapporto Seguici



