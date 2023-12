Cultura Il parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore diventa set per un film 28 dicembre 2023

Amiata: Quale migliore location se non il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore per l’ambientazione di una delle principali scene di un documentario sulla musica contemporanea?



Una piccola ed eclettica troupe diretta dal regista italo svizzero di documentari d’arte Adriano Kestenholz, gira alcuni ciak tra le grandi e complesse strutture metalliche della vecchia area industriale di Abbadia San Salvatore dove, tra i fumi, per più di un secolo, dal cinabro si estraeva il mercurio.

"Il Parco Museo Minerario è un set di grande forza evocativa che ho scelto" - dichiara il regista - "per raccontare alcuni periodi dell’opera del compositore svizzero Francesco Hoch". Francesco Hoch (classe 1943), formatosi con Franco Donatoni e perfezionatosi con Karlheinz Stockhausen e Györgi Ligeti, ha al suo attivo oltre cento composizioni per strumenti e voci eseguite a livello internazionale. Il documentario dal titolo Diabolus ex musica è prodotto dalla svizzera Aleph film in coproduzione con RSI Televisione svizzera e vede coinvolto il Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, grazie al suo direttore Daniele Rappuoli che ha voluto aderire al connubio tra patrimonio museale e cultura contemporanea.



