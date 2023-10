Il Parco dell'Arcipelago aderisce alla Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnanti

Portoferraio: Giovedì 5 ottobre il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nell’ambito delle proprie attività di coordinamento della Riserva della Biosfera Isole di Toscana, celebra la Giornata Mondiale UNESCO degli Insegnanti con un incontro online rivolto ai docenti delle scuole presenti sul territorio.



L’incontro di quest’anno, oltre a presentare le offerte di educazione ambientale offerte alle scuole locali all’insegna degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, vuole mettere in connessione gli istituti scolastici con il mondo dell’Università e della Ricerca: saranno, infatti, coinvolti ricercatori che presenteranno le proposte di educazione ambientale avviate all’interno dei propri progetti e programmi di ricerca. Le proposte abbracciano molti campi di studio quali gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ambienti marini, la gestione di un nido di tartaruga marina, le risorse idriche nelle piccole isole, la conoscenza dell’ambiente geologico attraverso il gioco scientifico.





La Giornata Mondiale degli Insegnanti, istituita nel 1994 dall’UNESCO, nasce per riconoscere la centralità del ruolo dei docenti nel percorso di formazione, educazione e guida dei giovani in occasione dell’anniversario della pubblicazione della ILO/UNESCO Raccomandazioni sullo status degli insegnanti adottati ufficialmente il 5 ottobre 1966.

“Ritengo che questa iniziativa, che si inserisce in un percorso già avviato con le scuole e gli insegnanti del territorio, ponga la giusta attenzione alla figura del docente e dell’istituzione scolastica come soggetti centrali e prioritari nell’operato dell’UNESCO e per l’attuazione degli importanti obiettivi dell’Agenda 2030” ha affermato il Presidente del PNAT Giampiero Sammuri.

(foto Luca Foresi)