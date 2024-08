Il Palio delle Contrade di Castel del Piano è anche nel web

www.paliodicasteldelpiano.it. Online il sito internet che accompagnerà l’evento più importante



Castel del Piano: L’8 settembre è una data importante per Castel del Piano e il suo territorio. Sulla pista di piazza Garibaldi si corre ogni anno il Palio delle Contrade in onore della SS. Madonna delle Grazie e il paese si trasforma, si colora e si accende di passione.

Il Palio è un evento che ha bisogno di una narrazione che non si limiti ai confini comunali né a quelli temporali. Serve mostrare la bellezza dello spettacolo e del pacifico “conflitto” tra contrade, della meraviglia rappresentata dai cavalli e l’abilità dei fantini. Dotarsi, dunque, di un sito internet, è diventato indispensabile per vivere tutto l’anno quello che in piazza è solo momentaneo e per promuovere ovunque questo straordinario momento.

A partire da questa stagione www.paliodicasteldelpiano.it diventa un indirizzo utile per tutti coloro che vogliono conoscere anche questo aspetto della vita del paese amiatino, basterà collegarsi per vedere e rivedere la storia della manifestazione che si ripete ogni anno dal 1968 recuperando antiche tradizioni.

Sul sito internet, realizzato per Comune di Castel del Piano, Consulta delle Contrade e Magistrato del Palio da 2.0 informatica, sono disponibili le immagini e le descrizioni delle quattro contrade, gli albi d'oro delle vittorie del Palio e del Baccile e le mappe interattive per scoprire virtualmente alcuni dei luoghi e dei percorsi più significativi della festa. Ci sarà modo di informarsi anche attraverso i video del progetto "Ti racconto il Palio", promosso dalla Consulta delle Contrade in collaborazione con la scuola primaria, linkati dal canale youtube.