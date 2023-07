"Il Palcoscenico del territorio". Una serie di spettacoli in giro per la Maremma

Grosseto: Tutto pronto per la Rassegna di teatro site-specific "Il Palcoscenico del territorio", supportato da Fondazione CR Firenze.



Il primo appuntamento della rassegna "Il palcoscenico del territorio" sarà SABATO 22 LUGLIO a Gerfalco. Alle 17.15 il Sindaco del Comune di Montieri, Nicola Verruzzi, accoglierà il pubblico presso il Centro visite Cornate e Fosini in via Arduini Barlettai e lo condurrà, attraverso una visita guidata del borgo, alla scalinata di San Biagio dove, alle 18.00, verranno rappresentate tre scene tratte dal grande lavoro di Dario Fo "Mistero buffo", ed in particolare, "Il cieco e lo storpio", "Il Matto e la Morte" e "La resurrezione di Lazzaro".

La proposta trae le sue origini proprio dall'ottima riuscita del progetto supportato da Fondazione CR Firenze nel 2022. Con “Le Vie del Mito” nel 2022, Teatro Studio ha incontrato il Comune di Montieri ed ha stabilito con esso una solida base di collaborazione fondata sull'intento comune di decentrare il più possibile gli eventi culturali in zone normalmente meno raggiunte dalle rassegne artistiche, portando la cultura, e quindi il teatro, in alcuni tra i territori più remoti della provincia di Grosseto. La risposta della popolazione locale, sia di quella residenziale che di quella turistica nell'estate 2022 è stata ampiamente gratificante.

Su questa base, Teatro Studio ha deciso di proporre un secondo progetto nel comune di Montieri, questa volta proponendo un numero di cinque eventi teatrali, tre di questi da rappresentare nei borghi di Gerfalco, Travale e Boccheggiano, e due spettacoli di teatro antico, da rappresentare su siti di particolare interesse archeologico o naturalistico, quali la Canonica di San Niccolò e le Cave da Romano nella Riserva Naturale Regionale Cornate e Fosini.

Consolidata quindi l'operazione di conoscenza e valorizzazione dei luoghi che ospitano gli spettacoli, attraverso la fruizione stessa delle performances, ma anche attraverso l'abbinamento ad ogni evento di visite guidate o trekking escursionistici. Evento teatrale, ma anche possibilità di godere dei luoghi nella loro interezza, visite archeologiche e ambientali, trekking, per chi lo desiderasse, affinché le persone possano creare relazioni e condivisione.

Il Teatro Studio, circa trenta anni fa, ha dato vita ad un progetto Il Fascino delle Rovine - poi raccolto negli anni da Musei, Parchi Archeologici, Comuni, Province, Regioni e tutt'ora vivo e vegeto - che ha legato la ricerca teatrale di questa Compagnia al Teatro Antico, alla scoperta e alla rivalutazione di spazi archeologici ed ambientali del nostro territorio, all'esperienza dell'evento site-specific, ambientale e ambientato, immersivo e focalizzato: una via molto particolare, poi diffusasi ampiamente, che fa del lavoro attoriale un lavoro assai diverso e della fruizione del pubblico, una fruizione assai più particolare.

La proposta si allarga ai paesi, agli abitati e non solo alle rovine o ai contesti ambientali e porta in giro per il territorio delle colline metallifere, generi teatrali diversi - si passa da Mistero Buffo di Dario Fo, alle Leggende medievali del territorio, ai miti narrati dalle figure delle donne della Tragedia Antica, agli scritti in vernacolo maremmano di Luciana Bellini -, collocandoli tutti rigorosamente fuori dai palchi per immergerlinei contesti architettonici dei paesi, nelle piazze vive ed abitate dei centri storici, oltre che nelle Cave dismesse del Parco delle Cornate e Fosini e tra i ruderi della Canonica di San Niccolò.

Fondazione CR Firenze, per il terzo anno consecutivo riconferma il finanziamento a questo tipo di esperienze e il Teatro Studio, per il secondo anno, si rivolge all'accogliente e lungimirante Amministrazione Comunale di Montieri con la collaborazione diffusa di partner pubblici e privati quali Comitato provinciale ARCI Grosseto, Circolo ARCI Khorakhanè, Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ASD Ebike Montieri, Club Alpino Italiano - sezione Grosseto, Unicoop Tirreno - sezione soci Grosseto.

Coordinatrice del progetto Roberta De Marco, segretaria del Teatro Studio, ospite del progetto il Comune di Montieri, che ha fornito la base logistica ed organizzativa, mostrando una comprensione assoluta dell'importanza culturale di questa rassegna.

"L'Amministrazione Comunale - si legge nella nota -, molto compiaciuta dalla precedente edizione, rinnova e incrementa per il 2023 gli appuntamenti con Teatro Studio, inserendo nuovi spettacoli nei suggestivi spaccati urbani dei paesi di Gerfalco Travale e Boccheggiano in un ottica di promozione e valorizzazione dei piccoli Borghi. Siamo inoltre molto soddisfatti di confermare l’esclusività dei due spettacoli a La Canonica di San Niccolò e a Le Cave da Romano, ove ambiente e storia creano un’atmosfera unica e magica con spettacoli perfettamente intercalati alle rispettive realtà. Siamo certi che la collaborazione intrapresa sia quella giusta per esaltare peculiarità che solo il nostro territorio offre."





Questo il calendario degli Spettacoli:

Gerfalco, 22 luglio ore 18.00 - Mistero Buffo

Travale, 5 agosto ore 18.00 - Storie Medievali

Canonica di San Niccolò (Montieri), 13 agosto ore 18.00 - La Pace

Cave da Romano (Gerfalco), 18 agosto ore 18.00 - Donne nel mito

Boccheggiano, 24 agosto ore 18.00 - Tre pezzi cento lire...

Gli attori: Enrica Pistolesi, Caterina Rossi, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini, Cosimo Postiglione

Musicista: Davide Gazzato

Adattamenti e regia a cura di Mario Fraschetti