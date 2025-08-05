Il Padiglione Natura e Foreste a Festambiente: un viaggio nella sostenibilità e nella biodiversità

Un percorso immersivo tra biodiversità, gestione sostenibile e buone pratiche ambientali per raccontare il valore delle foreste e delle aree protette nella sfida alla crisi climatica.

Grosseto: All’interno della storica cornice di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che si tiene ogni anno a Rispescia (GR), uno degli spazi più significativi e coinvolgenti è senza dubbio il Padiglione Natura e Foreste. Un’area espositiva interattiva, educativa e immersiva che accompagna i visitatori alla scoperta delle aree naturali protette e del ruolo fondamentale che esse svolgono nella tutela dell’ambiente e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il padiglione si presenta come un vero e proprio viaggio sensoriale nei principali ecosistemi forestali italiani ed europei, mettendo in evidenza l’importanza delle foreste come serbatoi naturali di carbonio, custodi di biodiversità e argini naturali contro il dissesto idrogeologico e gli incendi. Un focus particolare è dedicato alla gestione sostenibile del patrimonio forestale, con esempi concreti di buone pratiche di conservazione attuate nei parchi naturali e nelle riserve protette, fondamentali per promuovere modelli di sviluppo a basse emissioni e a economia circolare.

All’interno del padiglione, vengono presentate le esperienze virtuose di tutela ambientale, promosse da enti gestori, associazioni e istituzioni locali, che valorizzano produzioni agroalimentari e artigianali di qualità, contribuendo anche alla crescita economica delle comunità locali. I visitatori, attraverso installazioni, video, materiali informativi e attività didattiche, vengono guidati in un percorso che coniuga conoscenza scientifica e impegno civile, con l’obiettivo di sensibilizzare grandi e piccoli alla necessità di prendersi cura della natura.

“Con il Padiglione Natura e Foreste vogliamo accendere i riflettori sull’importanza della tutela ambientale in un momento in cui i cambiamenti climatici mettono sempre più a rischio gli ecosistemi naturali. Le aree protette e le foreste non sono soltanto patrimoni da salvaguardare, ma vere e proprie leve di sviluppo sostenibile e di resilienza territoriale. Festambiente è da sempre un laboratorio di idee, buone pratiche e impegno concreto, e quest’area ne è uno degli esempi più significativi” - ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente

Il Padiglione Natura e Foreste rappresenta quindi non solo uno spazio di divulgazione, ma un punto di incontro tra cittadinanza, istituzioni, comunità scientifica e operatori del settore, in un dialogo costruttivo su come difendere e valorizzare il nostro capitale naturale.

Programma completo del festival che si svolgerà dal 6 al 10 agosto su www.festambiente.it.

Partecipano al Padiglione: Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; Comune di Massa Marittima; Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Parco Nazionale Cinque Terre; Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Parco Nazionale della Majella; Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Parco Nazionale del Vesuvio; Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane; Parco della Maremma.