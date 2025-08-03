Il Padiglione dell’agroecologia a Festambiente 2025

Un viaggio tra innovazione, sostenibilità e futuro del cibo

Rispescia A Festambiente 2025, il festival nazionale di ecologia, pace e solidarietà organizzato da Legambiente a Rispescia (GR), in località ENAOLI, torna protagonista l’agroecologia con un’area espositiva dedicata. Uno spazio innovativo e partecipato, pensato per raccontare e valorizzare le esperienze più virtuose del patrimonio agroalimentare italiano, tra rigenerazione dei suoli, economia circolare, tutela del paesaggio e diritti del lavoro.

All’interno del padiglione, visitatori e addetti ai lavori potranno conoscere realtà agricole che rappresentano un nuovo paradigma produttivo, capace di coniugare qualità del cibo, rispetto dell’ambiente e diritti delle persone. Dalle aziende biologiche che sperimentano soluzioni innovative, fino ai progetti che integrano le energie rinnovabili nella filiera agricola, il padiglione sarà un vero e proprio laboratorio di innovazione agricola.

“Con questo padiglione vogliamo raccontare un’agricoltura che non guarda solo alla produttività, ma alla salute del suolo, alla tutela della biodiversità e alla resilienza delle comunità rurali – spiega Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente. L’agroecologia non è solo una scelta ambientale, ma anche sociale ed economica. È il cuore di una transizione agricola che mette al centro la giustizia ambientale.”

L’agroecologia promuove pratiche agricole in grado di migliorare la fertilità naturale del terreno, ridurre l’uso di prodotti chimici, valorizzare le varietà locali e rafforzare la capacità delle colture di adattarsi ai cambiamenti climatici. Un approccio che guarda al futuro con responsabilità, innovazione e consapevolezza.

“In un momento storico segnato dalla crisi climatica, dalla perdita di suolo fertile e dalla difficoltà per i piccoli produttori, l’agroecologia rappresenta una risposta concreta e necessaria – ha proseguito Gentili. Il padiglione è uno spazio di confronto e di speranza: dimostra che è possibile produrre cibo buono, sano e giusto, tutelando il paesaggio, le risorse naturali e i diritti di chi lavora la terra.”

All’interno del padiglione saranno presentati progetti pilota, aziende agricole virtuose, cooperative sociali, tecnologie agricole green, esperienze di economia solidale e percorsi educativi per le scuole. Un’occasione unica per imparare, sperimentare e costruire rete, in linea con i principi dell’economia circolare e della transizione ecologica.

Festambiente 2025, con il suo Padiglione dell’Agroecologia, invita tutti – cittadini, agricoltori, amministratori locali e giovani – a ripensare il sistema agricolo in chiave sostenibile, con l’obiettivo di costruire un futuro dove il cibo nutra non solo le persone, ma anche il pianeta.

Su www.festambiente.it il programma completo del festival.



