Il nuovo presidente della Follonica Sport è Giorgio Nobili, eletto all’unanimità dall’assemblea

Follonica: A guidare la Follonica Sport ci penserà Giorgio Nobili. Gli altri rappresentanti sono Massimo Cecchini, Stefano Cellini, Lorena Ceccarelli e Claudio Gesi. E’ l’esito dell’assemblea nel corso della quale sono stati scelti i membri del nuovo direttivo dell’associazione.

Il presidente sarà Giorgio Nobili, commercialista e revisore legale follonichese, da sempre vicino al mondo dello sport, dal mondo della bicicletta a quella della vela.

“A Giorgio vanno le nostre congratulazioni per questo nuovo e importante ruolo – spiegano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore allo Sport Azzurra Droghini -. Il primo importante obiettivo è quello di diffondere la cultura dello sport e i suoi valori, soprattutto tra le nuove generazioni. Inoltre c’è da lavorare per coordinare tutte le realtà locali che operano in questo importante settore, anche e sempre con l’Amministrazione comunale. Ringraziamo allo stesso tempo l’ex presidente Marco Cappellini per il lavoro svolto in questi anni, che sarà di sicuro una buona base di partenza su cui Nobili potrà lavorare”.