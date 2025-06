Il nuovo centro danza e fitness chiude trionfalmente l'anno accademico 2024/2025

Si è concluso con uno spettacolo di altissimo livello l’Anno Accademico 2024/2025 per il Nuovo Centro Danza e Fitness ASD di Caterina Di Filippo

Viterbo: Lo Spettacolo “IN TIME” - a favore dell’AMAN, Associazione per il Miglioramento dell Assistenza e cura ai Malati Neoplastici - ha spaziato dalla Preistoria, alla Legenda di Roma , dal 1800 , alla Guerra, dagli Anni ’20, agli Anni ’70 , dal Presente, al Futuro . Si sono esibiti tutti gli allievi dai tre anni in su, di tutti i corsi e di tutte le discipline. Quasi in 200 tra ragazzi e Maestri alla presenza di oltre 1300 spettatori che hanno assistito, incantati ed incollati alla sedia, a tre ore di Spettacolo , hanno elettrizzato ed emozionato tutti dall’inizio alla fine. Come sempre il riconoscimento più grande è stato l’apprezzamento del pubblico e dei genitori, che oltre a riconoscere la validità professionale della scuola, le attribuiscono il merito di trasmettere emozioni, passioni e valori, fondamentali per la crescita personale e professionale dei loro figli, come ha sempre desiderato la sua fondatrice Caterina Di Filippo.

Questi, alcuni dei tantissimi messaggi arrivati:

“Grazie, perché la più grande soddisfazione per noi genitori è assistere a questo meraviglioso Spettacolo, dove ogni bambino, ogni ragazzo , risplende della Luce , della Passione e dell’Amore per la Danza che voi tutti trasmettete. Vederli così felici ed orgogliosi riempie il cuore , perché ci fa capire che con voi si sentono a casa e per un genitore non c’è nulla di più bello e rassicurante“.

“Per noi il Nuovo Centro Danza è casa e siamo felici di farne parte e Caterina è stata resa Immortale dall’Amore infinito da cui è circondata”.

“Ogni anno si rimane a bocca aperta: sarà il coinvolgimento, sarà l’atmosfera, l’amore per i ragazzi, ogni volta mi stupisco, ogni volta penso a quanto siamo stati fortunati ad incontrarvi, ogni volta penso che Caterina sia davvero lì. Vi vogliamo bene”.

Ed ora il Nuovo Centro Danza vi aspetta a San Martino al Cimino il 5, 6 ,12 e 13 Luglio per il Musical “Beata Gioventù” e a Settembre per vivere insieme nuove esperienze, passioni ed emozioni!!!