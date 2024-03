Il nome di Castiglione della Pescaia sulle strade del Giro d’Italia con Citroën e Fly Cycling Team

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia parteciperà come partner di Fly Cycling Team e Citroën nel Giro-E, il format sportivo all’interno del Giro d’Italia riservato alle biciclette elettriche.



«Questa amministrazione – spiega il Sindaco Elena Nappi – ripone da sempre grande attenzione alle politiche ambientali, molto apprezzate dai nostri concittadini e dai turisti. In ogni attività e nei progetti che portiamo avanti cerchiamo sempre il minor impatto ambientale possibile ed è per questo che abbiamo accolto subito con grande interesse l'opportunità di collaborare a questo evento sportivo di mobilità green e sempre più sostenibile».

Il nome di Castiglione della Pescaia percorrerà le strade del Giro d’Italia con una forte esposizione mediatica e visibilità del territorio a livello nazionale.

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nel mese di maggio nei giorni e sulle strade del Giro d'Italia, utilizzando esclusivamente biciclette da strada a pedalata assistita. Il sito turistico del Comune con il brand Castiglione della Pescaia comparirà sul cycling kit ufficiale e sugli automezzi del Fly Cycling Team e ci sarà anche la possibilità per i ciclisti amatori o ex professionisti di entrare nel team e partecipare come corridori ad una o più tappe del Giro-E o assistervi come ospiti dello sponsor a bordo dell'ammiraglia ufficiale Citroën.

«Sono molto felice – afferma Luca Maria Lucini, Co-Founder e Brand Manager del Fly Cycling Team – di intraprendere quest' importante collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia. Vorrei ringraziare personalmente l'amministrazione comunale per la fiducia e l'entusiasmo nell'avviare questa partnership. L’ingresso di nuovi partner nel progetto Fly è sempre motivo di soddisfazione, oltre che uno stimolo per lo sviluppo e la crescita del nostro Team, che quest’anno festeggia 11 anni dalla sua nascita».

Ma c'è di più, perché Citroën metterà a disposizione del Comune, in comodato d’uso gratuito per la stagione 2024, una flotta di veicoli elettrici che gireranno per tutto il territorio castiglionese in linea con la visione di mobilità sostenibile che l'amministrazione sta portando avanti. Si tratta di cinque Citroën Ami - 100% ëlectric in dotazione al Sindaco, alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile dell’amministrazione, all'Azienda Castiglione 2014 ed al personale del Comune per gli spostamenti quotidiani, e la nuova Citroën Ë-C3, un'auto 100% elettrica, completamente attrezzata, best-in-class in comfort, a ricarica rapida, ideale per le esigenze istituzionali dell'Ente e per viaggi di rappresentanza.

«Il progetto, realizzato in passato per le isole de La Maddalena, di Carloforte e di Ponza – spiega Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia – arriva quest’anno a Castiglione della Pescaia inserendosi perfettamente nella strategia globale di Citroën che mira a rendere il processo di elettrificazione accessibile davvero a tutti. Nello specifico, l’offerta elettrica di Citroen si adatta infatti perfettamente alle esigenze di sostenibilità di luoghi che vivono di natura incontaminata e turismo. Ma non solo: la nostra proposta è sempre più ricca, sia in termini di automobili, sia di prodotti finanziari e iniziative. Penso alla Nuova ë-C3, il manifesto di Citroën per la mobilità sostenibile, supportata dal progetto “Elettrico Sociale Citroën”, e al tour “Citroën Drive all Electric” che promuove il nuovo corso della mobilità direttamente sulle piazze italiane».

«Un’occasione unica che non potevamo farci sfuggire - dichiara la prima cittadina - sia per il modello di vita sostenibile che ci proponiamo di adottare e che vogliamo trasmettere a chi frequenta la nostra località, che per la notevole promozione pubblicitaria che la più nota kermesse ciclistica italiana, come il Giro d'Italia, porta con sé. Siamo fortemente convinti del valore ambientale e marketing di questa operazione e ringraziamo Fly Cycling Team per averci permesso di essere uno dei suoi sponsor».

Sarà un'opportunità in più che il Comune potrà sfruttare per diffondere, tra residenti e turisti, la cultura del rispetto ambientale attraverso un progetto di mobilità sostenibile e accessibile a tutti che salvaguarda il patrimonio culturale e naturalistico del suo territorio.