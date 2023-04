Il nido comunale apre le porte alle famiglie

Mercoledì 19 aprile e giovedì 27 aprile le educatrici aspettano i genitori all’Albero azzurro



Scarlino: L’asilo nido comunale “L’albero azzurro” apre le porte ai genitori interessati a iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2023-2024. Le educatrici della cooperativa Cuore Liburnia, che gestisce la struttura, aspettano le famiglie mercoledì 19 e giovedì 27 aprile dalle ore 17 alle ore 18 nel plesso di via Turati: gli open day hanno la finalità di illustrare ai genitori come si svolgono le giornate al nido, come sono gestiti gli spazi che ospitano i bambini e quali sono le attività ludico-educative.

Per prendere parte agli incontri occorre prenotare al numero 378 3030906. Le iscrizioni al nuovo anno educativo 2023/24 sono ancora aperte: la scadenza per la presentazione delle domande online è lunedì 15 maggio.

Per informazioni è a disposizione la pagina dedicata al nido comunale sul sito dell’ente comunale www.comune.scarlino.gr.it.