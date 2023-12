Un convegno per analizzare buone pratiche e prospettive future per il turismo della destinazione.



Castiglione della Pescaia: Il Network G20s fa tappa a Castiglione della Pescaia. L’occasione è il convegno rivolto agli operatori turistici, che si svolgerà il 19 dicembre all’Hotel Roma.

Un evento organizzato in collaborazione con Just Good Tourism, azienda che supporta da diversi anni il network G20s e le destinazioni marine più importanti d’Italia. Obiettivo dell'incontro è far conoscere la rete delle Comunità Marine e le sue attività, esplorando tematiche cruciali per il turismo di Castiglione della Pescaia.

Osservare e studiare cosa succede nel proprio territorio, interrogandosi sul presente, è fondamentale per capire dove si vuole arrivare nel futuro. Sarà questo il concetto da cui partire per un analisi dei dati dell’ultima stagione turistica con gli addetti ai lavori, confrontandosi su come poter diversificare l'offerta per allungare la stagione, come agire sulla pressione turistica, e come utilizzare al meglio le risorse a disposizione per limitare gli impatti negativi del turismo sul territorio massimizzando invece quelli positivi.

«Il valore aggiunto di essere tra i protagonisti del network del G20s - afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi - è anche la possibilità di avere una visuale privilegiata di ciò che accade in ogni settore turistico che cerchiamo di sviluppare sia nella nostra realtà che in quelle intorno a noi, più o meno vicine, ma che hanno le stesse problematiche da affrontare e che possono dare per questo motivo suggerimenti o risposte risolutive. Avere modelli e buone pratiche da esportare e da copiare è una delle armi vincenti che in questi anni stiamo portando avanti con successo e questo incontro vuol dare l’opportunità di sfruttare nel miglior modo possibile i nostri punti di forza e di apportare correttivi alle situazioni più carenti o mancanti».

Il Convegno rappresenta un'occasione per delineare al meglio le priorità strategiche del territorio per l'anno successivo. Tanti i temi che saranno affrontati, da come leggere i dati turistici offerti dall'Osservatorio G20s a come progettare e costruire al meglio l'offerta turistica, dalle opportunità legate al mare, l'outdoor e l'enogastronomia all'importanza delle certificazioni e della loro corretta comunicazione.

«Partecipare al network nazionale delle destinazioni balneari – aggiunge l'assessore al turismo Susanna Lorenzini - ci dà la possibilità di confrontarci con i comuni costieri più visitati di Italia ed acquisire buone pratiche utili per uno sviluppo strategico del turismo balneare. Avere dati elaborati su indicatori statistici particolari, oltre a quelli legati alle presenze e agli arrivi, quali l'incidenza a livello locale delle attività produttive, dei livelli occupazionali, della produzione dei rifiuti, e confrontare questi dati con quelli di altri territori, ci permetterà di affrontare al meglio le crescenti sfide del turismo».

Castiglione della Pescaia è il quarto Comune più esteso del network G20s , con una densità di popolazione più bassa tra tutti i comuni della rete. Secondo la classificazione Istat è un Comune a vocazione marittima, ma anche culturale, storica, artistica e paesaggistica.

In quanto associazione di imprese che operano nel settore turistico, il Consorzio Maremma Experience accoglie con entusiasmo e grande favore la notizia del Network G20s a Castiglione della Pescaia. «Questo incontro – dichiara il presidente Enzo Riemma - ci permetterà di riflettere su tematiche e porre attenzione alle azioni future da intraprendere da parte degli operatori locali. L’economia del turismo è in continua evoluzione: la trasformazione della domanda e delle modalità di programmazione della vacanza, la necessità di tutelare l’ambiente favorendo forme sostenibili di turismo, la creazione di servizi sempre più specifici e di natura differente a seconda delle esigenze dei turisti. Questi sono solo alcuni dei cambiamenti che stanno caratterizzando il comparto turistico del nostro paese; crediamo fortemente che chi avrà la capacità di cogliere e attuare le molteplici opportunità che si presenteranno, riuscirà a far valere il vantaggio competitivo che si genererà, creando valore per la propria impresa e per il territorio in cui opera».