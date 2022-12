Il Natale in tavola con Coldiretti, e shopping a Km Zero

Apertura prolungata al mercato di Via Roccastrada sabato 17 dicembre fino alle 15.00: dallo street food contadino ai cesti regalo da comporre con i prodotti del territorio ai laboratori del formaggio con gli studenti.



Grosseto: Il Natale è già in tavola al mercato di Campagna Amica di via Roccastrada con lo street food contadino, le ricette natalizie della tradizione maremmana, i cesti da comporre su misura in base al budget e ai gusti del destinatario, il laboratorio del formaggio per i bambini e l’albero di Natale con i prodotti della terra e degli animali. E’ un altro giorno di eventi al mercato di Coldiretti che si veste con i colori della festa in occasione dell’apertura prolungata in programma sabato 17 dicembre, dalle 9.00 e fino alle 15.00, per andare incontro ai consumatori in vista della preparazione di pranzi, cene e cenoni per le festività e dello shopping natalizio.

Protagonisti del mercato a km zero sono le 80 eccellenze che compongono lo straordinario paniere maremmano e le produzioni agricole di qualità che contribuiscono al primato agroalimentare del Made in Tuscany. Tra uno stand e l’altro dei produttori agricoli si potrà assaggiare lo street food di Natale, la carne alla griglia di Chianina IGP e le salsiccia alla brace, scamorza e formaggi fusi, ma anche porchetta e dolci della tradizione. Al mercato di via Roccastrada sarà inoltre possibile acquistare insieme ai prodotti del Made in Maremma i cesti e confezioni già pronte o da comporre con un occhio al portafogli.

“La filiera corta – spiega Lorenzo Dori, Presidente dell’Agrimercato di Grosseto – consente al consumatore di evitare che il prezzo dal campo alla tavola lieviti anche fino a dieci volte e di acquistare prodotti di grande qualità, di stagione e di provenienza certa. Per questo Natale metteremo a disposizione dei nostri concittadini anche uno spazio dove potranno comporre e confezionare i cesti regalo per amici o parenti oppure acquistarli già pronti per essere messi sotto l’albero”.

I regali enogastronomici sono infatti tra i regali più gettonati insieme a libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza, anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione. “A Natale – conclude Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto – regalate prodotti del territorio per sostenere le aziende agricole ed il loro impegno quotidiano per la tutela del nostro paesaggio, della biodiversità ed anche della nostra sicurezza perché il loro lavoro è fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e gli effetti dei cambiamenti climatici”.

Spazio anche alla didattica con il laboratorio del formaggio e della ricotta con gli studenti dell’Istituto Agrario “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto e gli alunni dell’Infanzia e all’allestimento dell’albero di Campagna Amica con gli speciali addobbi a forma di ortaggi, frutta, carne, uova e pesce realizzati appositamente da Internetfly di Barbara Ciacci.