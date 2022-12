Il Natale a Pitigliano inizia l’8 dicembre con i canti sotto l’albero

Ecco il programma completo delle festività natalizie. Quest’anno torna “Winter Wine- cantine aperte”, il 10 dicembre. Novità il 25 dicembre la Festa ebraica delle luci viene portata in piazza, e poi quattro repliche con il Presepe Vivente e il 31 dicembre concerto di Capodanno



Pitigliano: Con i canti sotto l’albero e l’accensione delle luminarie, a partire dall’8 dicembre, a Pitigliano entra nel vivo il clima natalizio che accompagnerà il paese nelle prossime settimane, con tante belle iniziative. Alle ore 18, si accenderanno le luci dell’albero in piazza e il “coroATempo” insieme a “Le voci ardenti”, diretti dalla maestra Georgia Iaconetti, intoneranno i canti natalizi, oltre ad altre melodie del repertorio.

“Vogliamo far vivere a residenti e turisti la magia del Natale, resa ancora più speciale dal contesto ambientale unico del borgo di Pitigliano – afferma Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo –. Le festività natalizie sono un momento importante di condivisione per rinsaldare i legami della comunità e riaffermare l’identità del territorio. Questo abbiamo cercato di fare con un calendario che unisce tradizione, sacralità e momenti di svago. C’è grande attesa per Winter Wine, la festa delle cantine aperte, in programma il 10 dicembre. Quest’anno porteremo in piazza il 25 dicembre anche una festa tipicamente ebraica, Hanukkàh, Festa ebraica delle luci. E poi ci saranno ben quattro repliche del Presepe vivente con i figuranti che accoglieranno i visitatori nel percorso che va dalla Selciata alla Porta di Sovana, nei giorni 26 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio. Grande attesa anche per i festeggiamenti del Capodanno, il 31 dicembre, in piazza della Repubblica. Insomma, tante occasioni per stare insieme e vivere un sereno Natale. Ringrazio la pro loco e tutti i volontari delle associazioni che collaborano agli eventi.”

Ma ecco il programma: