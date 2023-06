Il Nastro d'Argento record vela dell'Argentario a "Durlindana"

Monte Argentario: A Roma nella splendida sede del Circolo Canottieri Aniene si è svolta la premiazione delle regate della Lunga Bolina - Trofeo Banca Patrimoni Sella & C., magistralmente organizzata dal "commodoro" Alessandro Maria Rinaldi, socio emerito del Circolo nonché armatore di Toi et Moi una delle barche premiate.



L'importante evento velico che ha visto partecipare quest'anno tante flotte di barche a vela nei porti dell’Argentario, inserito nel calendario del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e valido anche come seconda tappa del Trofeo Arcipelago Toscano 2023, ha visto in una delle tre regate gli equipaggi impegnati lungo 130 miglia con partenza e arrivo a Porto Santo Stefano, giro antiorario dell'isola d'Elba e passaggi alle isole di Montecristo e del Giglio.







Da questo anno con il percorso cosi stabilito è stato istituito il "Nastro d'Argento" trofeo per l'imbarcazione che lo ha percorso veleggiando con minor tempo reale ed è stato vinto da Durlindana di Giancarlo Gianni, storico socio sia del CC Aniene che dello Yacht Club Santo Stefano, consistente in una bussola girodirezionale "Pioneer Instrument USA" del 1942, utilizzata per la navigazione transoceanica, navale e aerea, in uso quando il sistema LORAN era ancora solo in fase sperimentale e del logo, riportato in foto, per lo specchio di poppa dell'imbarcazione.

Il premio è stato consegnato da Roberto Emanuele De Felice, presidente del Comitato Organizzatore, ricordando la tradizione dei record nautici, il "Nastro d'Argento" vuol richiamare il nome dell'Argentario ed evocare il celeberrimo "Nastro Azzurro", per la nave passeggeri che deteneva il record di velocità media nella traversata dell'Oceano Atlantico.

Tanti gli equipaggi premiati delle tre differenti regate previste nella La Lunga Bolina - Banca Patrimoni Sella & C., da ricordare quello molto applaudito di "pari opportunità" dell'Este 24 Pasabino composto da Acquachiara Orlandi Debora Galeotti e Roberta Vinci e da Jacopo Pasanisi Pietro Mangiantimi e Federico Bergamo, con un parterre con folto pubblico di velisti stampa e importanti invitati, con l'olimpionica Alessandra Sensini, i presidenti dei yacht club del Promontorio Piero Chiozzi e Claudio Boccia, Marevivo con Alfonso Granati, Patrizia Melani del Premio giornalistico letterario Marincovich, la CRI Costa d'Argento con Piera Casalini e Daniele Busetto di Artemare Club. Ricordati anche tutti i giudici delle regate tra i quali il sempre presente Fabio Andreuccetti segretario del CNVA di Cala Galera.





Indimenticabile serata condotta dal noto giornalista velista della Rai Giulio Guazzini, con squisito e raffinato cocktail party conclusivo servito al tramonto sulla sponda giardino del Circolo sul Tevere.

Sono stati gettati i primi punti di nuovi progetti con la Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento, che già all’Argentario ed Orbetello hanno portato ad un primo, importante risultato, i Dae sul territorio, messi in atto da Cri, che ne cura la manutenzione ed il funzionamento e i controlli.

La collaborazione fra il Professore, la Cri e la Fondazione della Madre del dottor Rinaldi continua all’Argentario ed Orbetello, con un nuovo progetto, alcune iniziative nel periodo turistico, l’acquisto di una nuova ambulanza nel 2024.