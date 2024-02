Il MuVet di Vetulonia alla X edizione di TourismA

Castiglione della Pescaia: Dal 23 al 25 febbraio prossimi al Palazzo dei Congressi di Firenze è in programma TourismA, il salone di archeologia e turismo che favorisce gli incontri di promozione, divulgazione e conoscenza della cultura a tutti i livelli, una delle principali manifestazioni di settore in Italia a partecipazione internazionale.



«Con grande soddisfazione – commenta la direttrice del MuVet Simona Rafanelli – annuncio la partecipazione, anche quest'anno, del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia a questa importante rassegna. E ringrazio l'Amministrazione comunale che ce ne ha data l'opportunità. TourismA celebra i 10 anni, e come museo siamo sempre stati presenti, conquistando un posto speciale nel cuore del direttore Piero Pruneti, con il quale collaboriamo anche nell'organizzazione degli incontri, dei laboratori e delle tavole rotonde. Per il nostro Museo è una grande opportunità per far conoscere in anteprima i progetti che porteremo avanti nel corso dell'anno».

«Siamo orgogliosi di partecipare al più importante salone dell’Archeologia - dichiara il sindaco Elena Nappi - sempre da protagonisti, a conferma dell’eccellenza che rappresenta il nostro Museo di Vetulonia che ogni anno propone e stupisce con mostre a dir poco straordinarie sia per le opere che riesce a mettere in esposizione, sia per le tematiche che racconta attraverso le proprie rassegne culturali».

Quest'anno il MuVet sarà presente a TourismA con un proprio stand e parteciperà a quattro tavole rotonde.

Venerdì 23 Febbraio alle 14:00, in Sala Onice, la Direttrice Simona Rafanelli e le archeologhe dello staff Francesca Paris e Costanza Quaratesi presenteranno «Il “cantiere” di Vetulonia, 10 anni insieme. Il MuVet nel “segno” di Prisma» nell'ambito della tavola rotonda a cura di Prisma Cultura dal titolo "Il museo è un cantiere che non si ferma mai".

Sabato 24 Febbraio nel pomeriggio, in Sala 9, Simona Rafanelli illustrerà lo speciale rapporto tra cultura, rituali e culto nei reperti archeologici etruschi conservati nel Museo di Vetulonia, nell'ambito dell'incontro «Cultura coltura culto» a cura dell'attore e regista Agostino De Angelis.

Doppio appuntamento per domenica 25 Febbraio. La mattina in Sala Onice, dalle 9:00, Jean Castela dell'Università di Corsica e presidente del INEACEM, e Simona Rafanelli direttore scientifico del MuVet approfondiranno il progetto scientifico e interpretativo di «Corsica Etrusca» che vede la proposta di gemellaggio paesaggistico fra la laguna di Biguglia in Corsica e la Diaccia Botrona di Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio alle 14:00, sempre in Sala Onice, la presentazione in anteprima delle nuove inedite esposizioni che proporrà il MuVet nel corso di quest'anno nell'incontro dal titolo «Archeologia... che passione! Mille uno modi per "raccogliere l’Antico"» a cura della direttrice Simona Rafanelli.

«TourismA sarà anche quest’anno - conclude la prima cittadina - il palcoscenico dove presentare i nostri progetti e le grandi mostre che costelleranno il nostro piccolo ma rilevante museo per l’anno 2024, con l’intento di incuriosire ed invogliare tanti appassionati e non a scoprire i nostri tesori».